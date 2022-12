Patrizia Rossetti furiosa con Daniele: “Le sue urla? Ci sono rimasta di m*rda”/ “Non ci si comporta così”

Patrizia Rossetti delusa da Daniele Dal Moro: lo sfogo dopo la lite al Grande Fratello Vip

La furiosa lite che ha visto protagonisti Patrizia Rossetti e Daniele Dal Moro nella Casa del Grande Fratello Vip qualche notte fa continua a far discutere. I rapporti tra i due si sono raffreddati e le parole forti continuano a volare da una parte e dall’altra. Dopo lo scontro in cucina sia Daniele che Patrizia hanno avuto modo di sfogarsi in confessionale, spiegando le motivazioni che li hanno portati a questo punto di non ritorno.

“Ci sono rimasto un po’ male perché non mi sono mai permesso di dire cose spiacevoli sul suo confronto. – ha spiegato Daniele Dal Moro in confessionale, chiarendo di aver ceduto all’ira perché – Dopo 75 giorni che la sento urlare, non ce la faccio più!” Daniele ha avuto da ridire anche contro Alberto De Pisis, definendo il suo tentativo di difendere Patrizia come uno stratagemma per attirare i riflettori su di sé.

Patrizia Rossetti, dal suo canto, si è detta basita di fronte alla sfuriata di Daniele contro di lei e al suo mettersi muso a muso. “Non pensavo di sentirmi contro tutto questo astio. – ha spiegato la conduttrice – Mi è venuto contro faccia a faccio, non ho parole!” ha continuato stupita. Ha quindi ammesso: “Ci sono rimasta proprio di merda, non ci si comporta così, con nessuna persona!”

Chiamata in causa in quanto amica di entrambi, Wilma Goich si è invece defilata, chiarendo di non voler essere immischiata in queste liti: “Quando ci sono queste discussioni così calorose non mi va di entrarci”, ha infatti dichiarato in confessionale.

