Patrizia Rossetti, Gf Vip/ Dal vaffa a Signorini alle tensioni con Carolina…

Patrizia Rossetti, Grande Fratello VIP ricco di tensioni e incomprensioni

Patrizia Rossetti protagonista al Grande Fratello VIP 2022. La famosa televenditrice, in queste prime settimane dentro la casa, non si è nascosta e ha messo in risalto il suo carattere focoso e il suo essere peperino. Dal ‘vaffa’ al “povero” Alfonso Signorini, in un momento d’ira, alle incomprensioni con Pamela Prati, fino alla lite con Carolina Marconi.

Patrizia Rossetti, lite con Cristina Quaranta al GF Vip: "Hai rotto le pall*"/ "Mi aggredisce, basta!"

Patrizia Rossetti ha dimostrato di non essere una coinquilina facile, ma di sicuro una persona schietta e sincera, che non si tira indietro dal dire quello che pensa. Forse anche per questo motivo, Alfonso Signorini, nella scorsa puntata ha perdonato la concorrente gieffina per le sue uscite fuori dalle righe, prendendo tutto con ironia: “Pensavo di aver raggiunto il record con la Bruganelli, ora anche tu mi mandi a fanc*lo”.

Pamela Prati gela Signorini "La suite al GF VIP? Me l'hai data me la tengo"/ Ed è polemica!

Patrizia Rossetti e le scintille con Carolina Marconi al Grande Fratello VIP

Evidentemente, da quando è entrata dentro la casa, la pazienza di Patrizia Rossetti è stata messa a dura prova. Carolina Marconi, ad esempio, ha mosso rimproveri ben precisi sulla televenditrice, sostanzialmente accusandola di essere di essere iper-competitiva e di non contribuire alla serenità dentro la casa.

“Lei si mette in competizione continuamente, vede sempre chi ha il vestito più bello, chi è truccata meglio, chi mangia cosa. Tutti collaboriamo, non abbiamo la tranquillità di mangiare o bere un caffè che c’è lei dietro che ti tira le cose da mano“, ha tuonato la gieffina. La Rossetti, dal canto suo, ha respinto al mittente le critiche, rincarando la dose senza troppi giri di parole.”Tu non mi hai mai chiesto come stessi, mi sono sentita dire cose dietro per questo dico che siete false”, ha detto.

GFVIP: Patrizia Rossetti, "Ho esagerato con Pamela"/ Cristina Quaranta la rimprovera e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA