Patrizia Rossetti “Mi ha detto: al GF VIP fai finta di litigare e ti prendi le clip”/ E “inguaia” la Ruta

Patrizia Rossetti, le parole di Maria Teresa Ruta prima del Grande Fratello Vip 2022

Patrizia Rossetti, mentre parlava con Elenoire Ferruzzi, si è lasciata andare ad una confessione su Maria Teresa Ruta. La conduttrice ha svelato le parole che l’ex gieffina avrebbe detto a lei prima che entrasse dalla porta rossa di Cinecittà.

Come riporta Novella 2000, Patrizia Rossetti svela: “Mi ha detto: ‘fai finta di litigare con qualcuno e ti prendi le clip’. Sai come le ho risposto? Che non me ne frega un ca**o. Io faccio come mi pare, voglio essere me stessa, delle clip non me ne frega niente. La mia cara collega Ruta. No, io non la saluto, perché non farò mai quello che ha fatto lei. Ci rispettiamo, ma abbiamo due caratteri agli antipodi. Io non fingo, non racconto ca**ate per fare le clip, non litigo per finta. Non me ne frega niente delle clip, io voglio andare d’accordo con gli amici. Mi ha detto di parlare sempre, ma più di così?”. La diretta interessata non ha ancora commentato le parole della conduttrice, che stia preparando un’arringa?

Maria Teresa Ruta contro Patrizia Rossetti: “Credevo ci fosse un’amicizia pulita”

Tra Patrizia Rossetti e Maria Teresa Rura, un tempo amiche, sembra non esserci più armonia. Infatti, l’ex gieffina ai microfoni di Pipol Gossip, dichiara: “Sono rimasta interdetta. Da Patrizia Rossetti proprio non me lo sarei aspettato! Caspita. Ha fatto con me Pechino Express, e credevo ci fosse un’amicizia pulita. Ti racconto un aneddoto: Prima che lei entrasse all’interno della casa del GF Vip le ho telefonato una sera. Le ho dato tantissimi consigli e lei sembrava fiera di noi. Le ho augurato il meglio”.

E ancora: “Una volta che lei ha fatto il suo ingresso sono improvvisamente usciti su tutti i social le dichiarazioni che lei aveva fatto contro di me quando io mi trovavo all’interno del reality. Cose che, purtroppo, non avevo mai visto e che lei non mi aveva mai confessato a voce. Mia figlia Guenda è intervenuta, io ci sono solo rimasta male. Forse lei aveva bisogno di soldi per ritornare dalla D’Urso. Un confronto con lei? Mi piacerebbe! Sarebbe carino se mi dicesse tutto in faccia! E magari le chiederei “come ci si sente a fare un reality dato che tu hai detto che per farne uno ci si debba svendere?”











