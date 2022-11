Patrizia Rossetti, positiva al Covid/ Come sta? Quando tornerà nella casa del GF Vip?

Patrizia Rossetti: positiva al Covid, quando tornerà nella casa?

Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022. Insieme a lei anche Luca Onestini, Charlie Gnocchi e Attilio Romita. I quattro concorrenti hanno abbandonato temporaneamente la casa. La prima ad accusare sintomi è stata la conduttrice, sabato scorso è stato rilasciato un comunicato con cui veniva annunciata la sua uscita temporanea dal gioco: “Per ragioni dì salute, Patrizia Rossetti ha momentaneamente lasciato la Casa di Grande Fratello Vip. Rientrerà nella Casa appena possibile”. Qualche ora dopo l’annuncio: “A seguito di controlli medici, Patrizia Rossetti è risultata positiva al Covid-19. Si è reso quindi necessario testare anche gli altri concorrenti e i risultati hanno purtroppo evidenziato, al momento, altri tre casi di positività: Luca Onestini, Charlie Gnocchi, Attilio Romita che sono tutti in buone condizioni e sono stati isolati lasciando momentaneamente la Casa, in attesa di poter rientrare appena sarà possibile”.

Come sta Patrizia Rossetti? “Non ha più la febbre”

Il televoto che vedeva coinvolta Patrizia Rossetti con Charlie Gnocchi, Wilma Goiche e George Ciupilan è stato annullato. Secondo quanto riportato dal comunicato i concorrenti potranno tornare dentro la casa del Grande Fratello Vip 2022 una volta guariti dal Covid. Al momento non sono pervenute altre notizie sullo stato di salute di Patrizia Rossetti, ma non è da escludere che questa sera, lunedì 14 novembre, Alfonso Signorini si colleghi con i quattro concorrenti in isolamento per avere direttamente da loro aggiornamenti. Anche se sui social qualcuno ha sentito dire da Antonino a Wilma: “Lo sai che Patrizia non ha più la febbre”. Patrizia Rossetti è sicuramente una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello Vip 2022, complice anche il feeling che ha insultato con Edoardo Tavassi, nuovo ingresso della settimana scorsa, che le ha fatto guadagnare ancora di più le simpatie del pubblico. “A questo punto dividessero la casa in due, con una regia sui positivi e l’altra sui negativi. Immagino Patrizia sbraitare perché ha dimenticato le sigarette dall’altra parte…” e “Non possiamo privarci di Patrizia li è noia noia noia”, hanno scritto due fan della gieffina su Twitter.

