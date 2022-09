Patrizia Rossetti, problemi di stitichezza al GF Vip 2022/ “Trattenere l’aria fa male, può scappare…”

Patrizia Rossetti racconta i suoi ‘problemi di stitichezza’ e non solo al Grande Fratello Vip 2022

Ha vissuto solo due giorni nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ma Patrizia Rossetti ha già dimostrato di essere una delle grandi protagoniste di questa edizione. Schietta e senza filtri, la gieffina si è subito raccontata ai coinquilini, spiegando anche aspetti molto privati ed intimi della sua vita. Tanto, come lei crede, non tutto viene mandato in onda; peccato invece che le cose stiano in modo totalmente opposto.

Così ieri su Mediaset Extra Patrizia Rossetti, convinta che le sue dichiarazioni non sarebbero andate in onda e dimenticandosi che c’è comunque una diretta h24, ha ammesso di avere problemi di stitichezza, parlando inoltre di “aria” che può scappare perché “siamo umani”. Dichiarazioni che hanno fatto il giro del web, scatenando l’ironia di molti.

Patrizia Rossetti, dichiarazioni ‘intime’ al GF Vip: “L’aria non si deve trattenere…”

Ma cosa ha detto Patrizia Rossetti da scatenare l’ilarità del web? Come riporta Novella 2000, la gieffina ha dichiarato: “Non le mandano di solito. Sono cose normali eh. Quando uno mi dice, come si parlava prima ‘e ma tu non le fai?’. La mia nonna mi ha sempre detto che trattenere l’aria è sbagliatissimo”, ha precisato subito Patrizia Rossetti. “Ovvio che non lo fai in pubblico, perché insomma siamo persone perbene e dunque non si fa, ma se dovesse capitare, siamo persone umane. Non ho mai sentito che uno va in bagno e fa le violette eh magari, capito. Insomma…”, ha concluso con un filo di imbarazzo la Rossetti. Esternazioni che al momento la rendono una dei personaggi più simpatici al pubblico di questa edizione del Grande Fratello Vip.

giorno 1: Patrizia Rossetti parla di clisteri e peti ed è convinta che tanto certe cose non le mandino in onda certo patrizia #gfvip pic.twitter.com/NAoc1960rW — cessa presuntuosa con un porro sul labbro (@gianlucadorren) September 20, 2022













