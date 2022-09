Patrizia Rossetti “Sono quattro anni che non tr*mbo”/ Senza freni al GF Vip 7

Patrizia Rossetti è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello Vip 7. La regina delle televendite ha deciso di festeggiare i suoi quarant’anni di carriera televisiva dentro la casa di Cinecittà. Con uno spirito super frizzante, Patrizia Rossetti si è fatta subito notare rivelando alcuni aspetti molto intimi della sua vita privata. Poco dopo la diretta, i vip hanno iniziato a conoscersi meglio e Ginevra Lamborghini ha chiesto alla storica conduttrice di Rete 4 se russa. Immediata e pungente la risposta della Rossetti: “Quattro anni che non batto un chiodo e che non dormo con un ca**o di nessuno. Quindi non lo so se russo. Però fumo e ho un po’ di bronchite… è possibile”. Quando Amaurys Perez l’ha invitata a moderare il linguaggio, la conduttrice ha replicato: “Sono quattro anni che non tr*mbo. La verità ragazzi. Da quando mi sono divorziata non ho più nessuno”.

Patrizia Rossetti: la fine del matrimonio con Rudy Londoni

Patrizia Rossetti è attualmente single. La regina delle televendite stata sposata con Rudy Londoni, tecnico degli studi Mediaset, per 13 anni. Si sono conosciuti nel 2006 e sposati nel 2012. Il matrimonio è finito nel 2019, dopo la vittoria di Patrizia con Maria Teresa Ruta a Pechino Express. “I problemi c’erano già quando sono partita per Pechino Express, poi al mio ritorno la situazione è precipitata. Era un po’ di tempo che cercavo di capire se potevamo andare avanti insieme, ma alla fine ho deciso che fosse il caso di mettere la parola fine al nostro matrimonio. Mi sono accorta che tra di noi non c’era più niente quando tra noi è calato il silenzio e non avevamo più nulla da dirci”, ha detto la conduttrice a DiPiù. La coppia non ha figli, ma ha un cagnolino a cui sono entrambi molto affezionati.

