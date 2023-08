Patrizia Rossetti spera di tornare in tv “ho un progetto in mente”/ La proposta a Pier Silvio Berlusconi

Patrizia Rossetti spera in un ritorno in tv: “Ho anche un progetto in mente“

Patrizia Rossetti non ha alcuna intenzione di abbandonare il piccolo schermo, quello che le ha donato il grande successo nel corso degli anni. La regina delle televendite ha un ricco curriculum televisivo, condito da numerose partecipazioni a programmi e reality show, ultima quella nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma, come raccontato in un’intervista rilasciata al settimanale Mio, non le dispiacerebbe affatto prendere la guida di un programma e ritornare a tutti gli effetti a vestire i panni di conduttrice.

Riferendosi alla nuova linea editoriale Mediaset imposta dall’AD Pier Silvio Berlusconi, meno trash e più garbata, la Rossetti spera di avere maggior spazio a disposizione. Anzi, avrebbe già un’idea che bolle in pentola. “Se dovesse arrivare qualche proposta mi farebbe piacere, ho anche un progetto in mente“, ha ammesso.

Il progetto di Patrizia Rossetti: Pier Silvio Berlusconi ascolterà la sua richiesta?

Ma quale sarebbe questa idea che frulla nella testa di Patrizia Rossetti, desiderosa di tornare in tv? Come rivelato nell’intervista, “si tratta di un format con una conduzione a tre: io, Emanuela Folliero e una terza persona che non vorrei ancora svelare. Si tratta di un progetto per annientare la diversità, un piccolo talk show con un’intervista a tutto tondo con finale a sorpresa leggermente hot, ma in maniera garbata“. Inoltre, “sarebbe più un format da seconda serata e visto che io quella fascia non l’ho mai fatta sarebbe per me l’occasione giusta per sperimentarmi in una nuova sfida“.

Secondo la conduttrice, dunque, il suo nuovo progetto, nel segno del buon gusto e dell’intrattenimento allo stesso tempo, rispecchierebbe perfettamente le nuove linee-guida editoriali imposte dai vertici Mediaset. Il suo programma, infatti, non sarebbe affatto trash. E a tal proposito confessa: “Trovo trash la maleducazione e questa tendenza a urlare per sovrastare gli altri, è sempre una questione di garbo secondo me“. Pier Silvio Berlusconi accoglierà la sua richiesta e valuterà la sua proposta? Ci sarà ancora spazio per Patrizia Rossetti in tv?











