Patrizia, segregata dall’ex cognato/ Piange a Storie Italiane: “Mio marito sta male”

A Storie Italiane, Eleonora Daniele ha accolto oggi Patrizia. Chi segue la cronaca sa che si tratta della donna che è stata vittima di abusi ed è stata sequestrata dal cognato per un mese all’interno di un pollaio, legata e maltrattata. Patrizia ha perso 25 chili, le sono stati tagliati tutti i capelli e oggi vive chiaramente un trauma che sarà difficile scacciare dalla mente. “Vogliamo che tu qui ti senta in famiglia” ha detto Eleonora Daniele accogliendo la donna nello studio di Storie Italiane. È qui che torna attuale la vicenda, della quale si è a lungo parlato anche a Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso, alla quale si accompagnano nuovi dettagli. Il carnefice di Patrizia, suo ex cognato, è un uomo che ha già avuto problemi con la legge, un pregiudicato con l’obbligo di firma, descritto da chi lo conosce come una persona non stabile e dunque pericolosa.

Patrizia a Storie Italiane: “Mio marito sta ancora male!”

Eleonora Daniele però chiarisce di non voler puntare l’attenzione sulla vicenda di cronaca in sé: “Io oggi però con Patrizia voglio parlare solamente del suo Natale”. Così a Storie Italiane scambia due parole con Patrizia , chiedendole del suo Natale. “L’hai passato con tuo figlio e tuo marito?” la donna non riesce a trattenere le lacrime, poi ammette di essere stata con suo figlio ma non con suo marito che sta ancora male. “Mio figlio mi ha regalato un cuore di peluche” racconta Patrizia, vistosamente commossa. La Daniele si avvicina e la abbraccia, facendole sentire il suo calore e l’affetto: “La strada è ancora lunga ma ce la faremo”, si dice in studio. Patrizia dovrà infatti sottoporsi ad un lungo percorso fatto di controlli e visite ma soprattutto di riabilitazione psicologica.

