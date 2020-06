Patrizia Vacondio, moglie di Nek/ Il tradimento e il perdono: “Niente più di così”

Patrizia Vacondio ha festeggiato da pochissimo il suo compleanno. Su Instagram, la vediamo con il chiodo di pelle e un sorriso senza pari, mentre si trova di fronte ad una torta con tanto di candelotto augurale. Ride la moglie di Nek e lo scatto ha subito conquistato gli ammiratori che la seguono sui social. Per sottolineare il momento, Patrizia si è limitata a scrivere “Post Muto” a corredo dello scatto. Clicca qui per guardare la foto di Patrizia Vacondio. “Conto l’età dai tramonti visti, dalle persone che ho incontrato, i viaggi che ho fatto e i concerti che ho visto. Ecco quanti anni ho. Il numero è irrilevante. Più o meno”, aveva scritto in un post precedente, svelando di aver spento 47 candeline. Oggi, sabato 20 giugno 2020, Nek sarà invece ospite di Verissimo per un’occasione speciale: presenterà una versione inedita del suo brano. Di sicuro la famiglia sarà riunita attorno alla tv per seguirlo anche da lontano. Non serve attendere molto prima di vederli insieme in qualche istantanea corale. In una delle ultime condivisioni, l’intera famiglia con in primo piano la piccola Beatrice, mostra il volto sorridente alla fotocamera. Un bello scatto fatto dal basso che Patrizia ha commentato con un “Niente più di così”.

Patrizia Vacondio e Nek, il perdono e la nuova vita insieme

Patrizia Vancondio è riuscita a superare uno degli ostacoli più grandi della vita: perdonare il tradimento del marito Nek e far sì che il loro rapporto decollasse ancora una volta. Il cantante ha parlato spesso di questo momento di crisi vissuto dalla coppia, che a quanto pare non ha fatto altro che fortificare il loro legame, alla fine. “Quello che mi tiene vivo è il tuo pensiero che io porto dentro”, ha scritto il cantante qualche giorno fa in occasione del compleanno della moglie. In allegato, una foto di Patrizia mentre si trova in piscina, con le mani che raccolgono i capelli ricci, il bikini giallo sole. Un’ammiratrice però ha approfittato della condivisione per lanciare un messaggio speciale all’artista: “Questa mi sembra la tua pagina ufficiale”, commenta, “spero sia tu a leggere. C’è un tizio che si spaccia per te. Mi ha chiesto di gestire delle cose […]. Ho capito che non potevi essere tu e l’ho bloccato. Stai in campana”. Per una volta, Nek ha deciso di rispondere alla fan e non solo per ringraziarla. “Ormai tutti sanno che il profilo autentico è solo quello contraddistinto dalla virgoletta blu a lato del nome”, ha scritto, “quindi: questo qui è il mio profilo, quello del tizio no ed è capibile proprio da quel segnetto. Stai in campana”. Clicca qui per guardare la foto di Patrizia Vacondio e leggere i commenti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA