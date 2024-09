Patrizia Vacondio, chi è la moglie di Nek: la confessione sul loro passato

Patrizia Vacondio è la moglie di Nek, il cantautore balzato al grandissimo successo internazionale nel 1997 con “Laura non c’è” e tanti altri brani che hanno fatto breccia successivamente nel cuore del suo pubblcio. La coppia è legata da circa 23 anni e dal loro amore è nata una figlia di nome Beatrice, la prima per il cantante e la seconda per la compagna. Patrizia, infatti, era già diventata mamma di Martina, la figlia nata da una precedente relazione, i due si sono conosciuti a Sassuolo, città natale di entrambi, ma sono davvero pochissime le informazioni sulla donna da sempre molto schiva e riservata pur essendo la moglie di un cantautore molto amato e noto. Nonostante ciò, la coppia è finita in pasto ai settimanali di gossip quando la loro relazione è entrata in crisi per un tradimento di Nek, che ha portato alla separazione della coppia.

La moglie di Nek, infatti, ha scoperto che il marito l’aveva tradita; una verità dura che ha dovuto elaborare e superare e per un certo periodo sono entrati in una profonda crisi, fino a lasciar presagire il peggiore degli scenari per il loro matrimonio. Proprio Nek ha parlato pubblicamente del tradimento alla moglie rivelando: “Il mio è un mestiere che induce in tentazione, le volte che ho preso questo gioco sottogamba sono state quelle in cui mi sono fatto più male, con il rischio di conseguenze pesanti”.

Nek ha tradito la moglie Patrizia Vacondio e con coraggio ha comunicato l’accaduto alla donna, poi l’ha ancora raccontato pubblicamente dalle pagine di un noto settimanale, un fatto che ha bloccato in un primo momento storia d’amore con la compagna che nel tempo è riuscita a perdonarlo. Oggi i due sono più innamorati che mai con il cantante che ha ammesso i suoi errori e compreso: “Ora non mento più, Non importa che fosse ‘Sono da un amico’ o ‘Sono a casa tranquillo’”.

Perdonare non è da tutti, ma dopo il tradimento Patrizia Vacondio e Nek hanno raggiunto una nuova consapevolezza del loro amore: “Io e mia moglie ci siamo ritrovati ammettendo lo sbaglio, chiedendo scusa, guardandoci negli occhi, trovando lì la conferma del sapere che siamo fatti l’uno per l’altra” – ha detto Nek sulle colonne del magazine Vanity Fair parlando della loro storia d’amore ormai rinvigorita.

