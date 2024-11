Patrizio Oliva, chi è e carriera dell’ex pugile: i trionfi nazionali ed internazionali

Patrizio Oliva è un orgoglio del pugilato italiano e, nel corso della sua carriera sportiva, ha eccelso in questa disciplina portando a casa importanti risultati e trionfi nazionali ed internazionali. La sua storia parte da Napoli, la città dove è nato nel 1959 e dove ha sviluppato la sua passione per la boxe grazie al fratello Mario, anch’egli grande appassionato, iniziando a praticarla a 11 anni e affrontando successivamente le sue prime competizioni. Nel 1976 diventa campione d’Italia a Torino nei pesi piuma, mentre nei leggeri trionfa nel 1977 a Napoli e nel 1978 a Castelfranco Veneto, ma il suo più grande successo arriva con l’oro olimpico a Mosca 1980 nei superleggeri.

Dopo l’esperienza da dilettante, la carriera di Patrizio Oliva sbarca nel pugilato professionistico subito dopo la vittoriosa Olimpiade. Negli anni successivi, tra il 1981 e il 1982, vince ben 5 titoli italiani nei pesi superleggeri ma si distingue anche a livello internazionale; nel 1986 vince il titolo mondiale WBA nei superleggeri, mentre nel 1990 è campione d’Europa nella categoria superiore dei pesi welter.

Patrizio Oliva, la passione per la boxe e le partecipazioni televisive

Patrizio Oliva ha fatto del pugilato la sua più importante passione, rincorsa sin da bambino e che l’ha portato ad importanti traguardi nazionali ed internazionali. In un’intervista rilasciata a Domenica In diversi anni fa, nel 2018, lo sportivo aveva così commentato la bellezza e l’importanza di questa disciplina anche a livello umano: “La boxe è uno sport altamente educativo e formativo, la boxe ti insegna il rispetto delle regole e il rispetto dell’avversario, che poi tramutato in senso civico non sono altro che il rispetto delle leggi, il rispetto della ambiente e il rispetto della persona in generale. Quando tu vivi con questi valori sarai una persona migliore”.

Ma non solo sport, perché Patrizio Oliva nel corso degli anni ha avuto l’occasione di partecipare a diversi programmi televisivi. Nel 2007, per esempio, è stato concorrente di Notti sul ghiaccio condotto da Milly Carlucci, mentre nel 2015 è stato arruolato nel cast della decima edizione de L’Isola dei Famosi, senza tuttavia raggiungere la vittoria.