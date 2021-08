Patrizio Rispo/ “Da 25 anni in Un posto al sole, ora porto Maradona in teatro”

Patrizio Rispo è uno dei volti più noti della soap opera “Un posto al sole”, che sta per compiere i suoi primi 25 anni: “Ai miei colleghi lo dico sempre: Voi siete gli attori, io sono il brand”, ha scherzato sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore, infatti, interpreta da sempre il portiere Raffaele Giordano, cognato di Renato Poggi. Sulle pagine del settimanale, Rispo ha ricordato come è entrato a far parte della fortunate soap, ispirata al format australiano “Neighbours”: “All’epoca i provini si facevano con i gli sceneggiatori australiani e loro sono molto bravi a capire le tue potenzialità dalla sguardo. Gli ero piaciuto molto ma non sapevano che ruolo darmi”. Nel mondo anglosassone la figura del portiere non è così importante, ma con una piccola forzatura è nato il personaggio di Raffaele, tanto amato dai fan della soap.

Il paradiso delle Signore/ Anticipazioni puntata 31 agosto: Gabriella in crisi

Patrizio Rispo: tra Raffaele Giordano e Maradona

“Un posto al sole” è stata una vera e propria scommessa anche in Italia, fortemente voluta da Giovanni Minoli. “La nostra fortuna è che non abbiamo avuto raccomandati: nessuno ci voleva lavorare! Per un anno e mezzo la Rai ci ha permesso di sperimentare: al format originale, più melo, abbiamo aggiunto la cronaca e la commedia”, ha raccontato Patrizio Rispo a Tv Sorrisi e Canzoni. Secondo l’attore è facile immedesimarsi nei personaggi di “Un posto al sole”, che raccontano la vita di tutti i giorni arricchita dalla bellezza di Napoli. Nonostante Patrizio Rispo sia per tutti Raffaele Giordano, l’attore ha in mente altri progetti per il futuro: nei mesi estivi ha scritto un recital su Diego Armando Maradona che dovrebbe debuttare prossimamente al Torre del Greco.

LEGGI ANCHE:

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 31 agosto: arriva Balca!Un posto al sole/ Anticipazioni 31 agosto: Susanna in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA