Patto migrazione e Asilo/ Preoccupazioni di Ong e associazioni: “Rischio violazione diritti umani”

Bruxelles è pronta a ufficializzare il nuovo Patto migrazione e Asilo, in un periodo, come ricorda il quotidiano L’Avvenire, in cui stanno aumentando a dismisura gli sbarchi lungo le rotte classiche del Mediterraneo, non soltanto verso Italia e Grecia ma anche la Spagna. Il giornale sottolinea le numerose critiche e la conseguente preoccupazione degli addetti ai lavori, visto che il patto dei 27 Stati Membri riguarda la sorte di circa 500mila persone che ogni anno si lasciano alle spalle terre di guerra, violenza e miseria, per cercare nuova vita e fortuna.

A puntare il dito nei confronti dello stesso patto è in particolare Amnesty International secondo cui vi sarebbe il rischio di violazione dei diritti umani. «È più che mai evidente che questo Patto farà regredire di decenni la legislazione europea in materia di asilo, esponendo molte più persone, in ogni fase del loro viaggio, a grandi sofferenze», spiega Eve Geddie, direttrice dell’Ufficio Istituzioni europee di Amnesty International. Secondo la stessa, il Patto migrazione e Asilo espone in particolare donne e bambini, i più fragili, «al rischio di una detenzione de facto alle frontiere dell’Unione europea».

PATTO MIGRAZIONE E ASILO: LE PAROLE DI SAVE THE CHILDREN

Alza la voce anche Save the Children, da sempre al fianco dei minori: «Il voto finale del Patto su Migrazione e Asilo – spiega, sempre come si legge su L’Avvenire – è l’ultima chance per l’Ue di proteggere i bambini che cercano un futuro migliore in Europa. La decisione avrà un impatto duraturo, è fondamentale che vengano fatte le scelte giuste».

Sotto i riflettori anche la questione della denatalità dell’Italia, nonché della mancanza di manodopera, e a riguardo Daniela Pompei, della Comunità di Sant’Egidio, precisa: «Nell’inverno demografico che caratterizza numerosi Paesi europei, l’immigrazione rappresenta una risorsa da valorizzare. L’Europa deve puntare sulle vie legali, favorendo la migrazione regolare. Auspichiamo perciò che i corridoi umanitari, realizzati con successo dalla società civile per chi fugge dalle guerre, vengano presi a modello anche per le migrazioni economiche», chiedendo inoltre delle operazioni di salvataggio in mare alla luce delle continue vittime nel mar Mediterraneo.

PATTO MIGRAZIONE E ASILO: IL COMMENTO DI MEDITERRANEA SAVING HUMAN

Secondo la Organizzazione non governativa Mediterranea Saving Human, la politica di Bruxelles «deve mettere al centro le persone ed essere guidata dai valori europei di dignità umana, solidarietà e libertà».

Laura Marmorale, presidente della stessa Ong che è attiva ogni giorno nel salvataggio dei poveretti che attraverso il Mediterraneo, aggiunge: «Siamo molto preoccupati che alcune disposizioni del Patto Ue sulla migrazione e l’asilo – in particolare quelle previste dal regolamento sullo screening e dal regolamento procedure – perpetuino gli approcci fallimentari del passato e ne aggravino le conseguenze. Il Patto rischia di tradursi in un quadro giuridico disfunzionale, costoso e crudele, che lascia irrisolte le questioni critiche e causa una maggiore sofferenza per le persone in cerca di protezione».

