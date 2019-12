Patty Pravo trigama con Riccardo Fogli, Martinez, Paul Jeffrey?/ Mariti, amori e…

Della vita di Patty Pravo c’è tanto da dire, tanto da poter raccontare. La cantante, icona della musica italiana, porta un bagaglio personale molto variegato e anche molto interessante, soprattutto dal punto di vista degli amori. L’artista ha avuto degli uomini molto importanti per lei e in un periodo della sua vita ha fatto letteralmente scandalo il suo rapporto “trigamo”. La cantante, infatti, sarebbe stata sposata contemporaneamente a ben tre uomini differenti. Il suo primo marito è stato un batterista, Gordon Fagetter. «Eravamo fanciulli. La mia felicità, quando ci sposammo da lui a Brighton, fu lavare l’auto con la pompa, in giardino. – ha raccontato la Pravo in un’intervista al Corriere – Ci sarebbe piaciuto un figlio, ma non puoi crescere i figli in tour e ci siamo promessi che non ne avremmo avuti».

Patty Pravo e la “trigamia”: tutti gli amori della cantante

Il secondo marito di Patty Pravo fu Franco Baldieri: “L’unico non musicista, ma antiquario. – ha raccontato la cantante – Abbiamo passato la notte insieme, scoperto di essere anime uguali e, la mattina, ho messo la pelliccia sul pigiama e siamo andati in Campidoglio a sposarci. È durata poco. Non perché era gay, cosa che già sapevo, ma perché ho incontrato Riccardo Fogli“. Ed è proprio col cantante dei Pooh che, nel 1973, si sposa con un rito celtico non valido, in Italia. Ma non è tutto. Poco dopo Fogli diventa bigama con Paul Martinez, in un rapporto che diventa poi a tre: “Lavoravo con Vangelis all’album Tanto, entro nel suo studio vedo un bellissimo ragazzo che suona il basso, Paul Martinez. Poi un altro, bellissimo, che suona la chitarra, Paul Jeffrey. Amarci in tre fu naturale. Abbiamo anche abitato insieme a Roma. Di notte, squilla il telefono. ‘Sono Paul’. Pensavo fosse Martinez e gli dico di partire con me. Invece, si presenta Jeffrey vestito di bianco, con la valigia. Però a Bali ci sposammo”.

