Patty Pravo è tra gli ospiti dello show evento di solidarietà per l’Unicef “Noi e…” presentato da Mara Venier in prima serata su Rai1. La ragazza del Piper è stata annunciata tra gli ospiti musicali insieme ad altri grandi nomi come quelli di: Riccardo Cocciante, Stefania Sandrelli, Lino Banfi e tanti altri. Una bella occasione per poter riascoltare la voce della divina che ha fatto sognare diverse generazioni con le sue canzoni ed interpretazioni che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana (e non solo). La musica è entrata molto presto nella vita di Nicoletta Strambelli, questo il suo vero nome, visto che l’artista in una vecchia intervista rilasciata alla stampa ha raccontato: “a tre anni ho iniziato a suonare il pianoforte e a frequentare lezioni di danza classica, a dieci mi hanno iscritta al conservatorio”.

Ribelle e anticonformista, giovanissima decide di trasferirsi a Londra per imparare l’inglese. Nella capitale britannica entra in contatto con il mondo della musica fino a quando decide di tornare in Italia e debutta sul palcoscenico del Piper a Roma. Un debutto che lascia il segno, visto che diventa una delle regine del Piper conquistandosi il soprannome de “la ragazza del Piper”.

Patty Pravo dalla canzoni ai matrimoni: oggi la cantante è single

Icona della musica italiana, Patty Pravo ha spesso fatto discutere per le due dichiarazioni. Indimenticabile la replica a Francesca Fagnani a Belve quando, interrogata sulla chirurgia estetica, confessa: “non mi sono mai fatta niente. Io sono così adesso. Si vede, no? Sì, qualche iniezioncina”. Anche nel privato, Nicoletta Strambelli è stata una donna che ha lasciato il segno visto che si è sposata per ben cinque volte. Tra gli amori che ricorda ancora oggi c’è stato quello con Franco Barbieri, un matrimonio durato pochissimo anche se, intervistata da Verissimo, ha confessato che con lui ci avrebbe fatto un figlio. Un’idea poi accantonata poco dopo.

Successivamente si lega a Riccardo Fogli con cui si è innescata una diatriba con la stampa dell’epoca che incolpò proprio la Pravo di essere stata responsabile dell’addio del cantante ai Pooh. “Non sono stata io a dire a Riccardo di lasciare i Pooh, io preferivo anzi che rimanesse con loro” – ha detto Patty Pravo ospite di Domenica In. Oggi la cantante è felicemente single: “non ho un compagno. Mi piace stare sola, non è un problema”.