Paul Barton, Moderna/ “Pronto nuovo vaccino anti covid in caso di altre varianti”

Paul Barton, capo dei ricercatori dell’azienda Moderna, proprietaria dell’omonimo vaccino anti covid, non ha dubbi: «Il vaccino è sicuro per gli adulti e lo sarà anche per i bambini. Abbiamo raccolto dati su 150 milioni di persone e non vediamo alcun pericolo». Negli adolescenti sono stati osservati alcuni casi di miocardite dopo la somministrazione, ma a riguardo lo scienziata rassicura: «Sono concentrati nei maschi fra 18 e 24 anni alla seconda dose, ma sono lievi e di breve durata».

Ricciardi: “No Vax rischiano tanto con la Delta”/ “Abituiamoci a richiami periodici”

Il Chief Medical Officer della multinazionale biotech americana, laureato in cardiologia a Londra, ha spiegato di essere al lavoro su un nuovo vaccino: «Aggiornare un vaccino a Rna è un’operazione semplice – le sue dichiarazioni oggi ai microfoni di Repubblica – ma quello che usiamo produce anticorpi efficaci contro la Delta. Finora non abbiamo ritenuto utile modificarlo, se non in laboratorio. Stiamo anche testando il vaccino aggiornato, ma preferiamo usare ancora quello originale. Lo cambieremmo se dovessero emergere ceppi più problematici della Delta».

Black Friday 2021, quando inizia?/ Da Unieuro a Trony, tutte le offerte già in corso

PAUL BARTON, MODERNA: “ALLO STUDIO MOLTI VACCINI”

Nel contempo si sta lavorando al vaccino unico contro il covid e il virus influenzale, ma il farmaco non arriverà se non prima dell’autunno dell’anno prossimo: «Lo stiamo mettendo a punto, anche se è difficile portare avanti i test durante una pandemia. Penso che per l’autunno del 2023 saremo pronti a somministrare un’unica fiala contro Covid e influenza. Poi abbiamo allo studio vaccini per altre malattie respiratorie e per infezioni latenti come il citomegalovirus, contro il quale i metodi tradizionali per fare vaccini hanno sempre faticato. Penso che l’Rna sia uno strumento importante per combattere molte malattie, sia oggi che nel futuro». Al momento in Italia, ricordiamo, è possibile ricevere il doppio vaccino contro influenza e covid, in occasione della somministrazione della terza dose, ma ovviamente avere un unico farmaco capace di neutralizzare le due funzioni rappresenta un enorme vantaggio in termini di costi e praticità.

LEGGI ANCHE:

Giuseppe Quintavalle (dg Tor Vergata)/ "Si arriverà alla terza dose per tutti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA