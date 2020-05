Paul Gascoigne viola lockdown per andare a bere/ Lasciato dalla fidanzata Wendy Leech

Pubblicità

Di nuovo guai per Paul Gascoigne. L’ex calciatore della Nazionale inglese, che in passato ha giocato anche in Italia, e per la precisione alla Lazio tra 1992 e 1995, è spesso finito al centro del gossip per delle bravate più o meno gravi, spesso causate dai noti problemi di alcolismo. Non è la prima volta infatti che Gascoigne finisce nei guai per la sua dipendenza che, questa volta, avrebbe anche causato la rottura con la sua fidanzata. L’ultima bravata riguarderebbe la violazione della quarantena imposta nel Regno Unito così come nel resto del mondo. Stando a quanto riportato dal tabloid inglese ‘Daily Star’, l’ex giocatore sarebbe uscito di casa di nascosto, violando dunque il lockdown. Il tutto proprio per andare a bere e divertirsi in un pub clandestino allestito nel giardino di casa di un suo amico.

Paul Gascoigne ha violato la quarantena? La decisione della fidanzata Wendy Leech

Il fatto sarebbe avvenuto circa un mese fa. La scelta di Paul Gascoigne di violare la quarantena avrebbe inoltre mandato su tutte le furie la sua fidanzata, Wendy Leech, portandola a decidere di lasciarlo. Sulla delicata questione, che tanto pare sia costata all’ex calciatore, è però intervenuto il manager di Gascoigne, cercando di giustificare l’accaduto e sminuire la gravità di quanto commesso dal proprio assistito. “Quando è successo il fatto non c’era ancora il blocco totale, la vicenda risale a fine febbraio”, ha fatto sapere l’uomo. Una versione alla quale però i media non credono, soprattutto perché l’abbigliamento indossato in quella particolare occasione non concilia con il clima invernale, visto che l’uomo è in pantalocini e fa supporre sia invece primavera.



