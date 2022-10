Paul Newman e Joanne Woodward, genitori di Melissa Newman/ La loro storia d’amore diventa una serie

Paul Newman e Joanne Woodward: il lavoro e la famiglia

Paul Newman e Joanne Woodward sono i genitori di Melissa Newman, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Paul Newman si sposò la prima volta nel 1949 con Jacqueline E. Witte, dalla quale ebbe tre figli: Scott Allan (nato nel 1950 e morto nel 1978 a 28 anni), Susan Kendall (1953) e Stephanie (1954). Il 29 gennaio 1958 l’attore sposò in seconde nozze l’attrice Joanne Woodward. Insieme ebbero tre figlie: Elinor “Nell” Teresa, Melissa “Lissy” Stewart e Claire “Clea” Olivia.

Lo stesso anno Joanne Woodward ottenne il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in “La donna dai tre volti”, mentre Paul Newman conquistò l’ambita statuetta, come Migliore attore, nel 1987 con “Il colore dei soldi”. Paul Newman e Joanne Woodward sono rimasti insieme fino alla morte dell’attore avvenuta nel 2008.

The Last Movie Stars, la serie tv su Paul Newman e Joanne Woodward

Alla storia d’amore della celebre coppia di Hollywood è dedicato “The Last Movie Stars” una docu-serie in sei episodi diretta da Ethan Hawke. “È un onore poter condividere la vita stimolante e la storia d’amore di Joanne e Paul con il pubblico. Abbiamo offerto uno sguardo raro ed esclusivo alle carriere di entrambi gli attori e a una complessa relazione di 50 anni che alla fine è riuscita a superare ogni ostacolo”, ha detto il regista.

“Nel 1956 lei vinse un Oscar mentre lui era ancora agli inizi della sua carriera. Poi l’equilibrio si rovesciò. Credo si tratti di star system contro arte. Sono due cose diverse. Erano entrambi star e artisti ma mia madre era anche, per l’appunto, una madre che ci preparava la colazione e ci cresceva. Ho sempre avuto un gran rispetto per lei”, ha raccontato la figlia Melissa Newman a HotCorn.

