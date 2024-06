Paulo Fonseca nuovo allenatore Milan/ Calciomercato, Ibra: Conte non era quel che cercavamo (13 giugno 2024)

PAULO FONSECA È NUOVO ALLENATORE DEL MILAN, TRE ANNI PER IL PORTOGHESE

Il primo passo del nuovo Milan post Stefano Pioli è stato ufficializzato durante una conferenza stampa tenuta da Zlatan Ibrahimovic. Il nuovo allenatore del Milan è ufficialmente Paulo Fonseca che arriva alla corte dei rossoneri firmando un contratto di tre anni che lo legherà a Milano per creare un progetto lungo. Gli ultimi anni del Milan guidato da Stefano Pioli hanno lasciato diversi punti interrogativi nonostante la bontà dei risultati ottenuti che hanno visto i rossoneri sempre in Champions League ma troppo lontani dalla lotta per lo Scudetto. Con Fonseca, Ibrahimovic e la dirigenza milanista hanno individuato un profilo che possa continuare ed arricchire il lavoro di Pioli migliorando il gioco della squadra dando anche spazio a calciatori giovani e di prospettiva per costruire un futuro roseo. L’ex allenatore della Roma arriva da un’ottima avventura in Francia sulla panchina del Lille dove è riuscito ad ottenere il quarto posto valido per l’Europa con una difesa resa affidabile dal suo lavoro.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IBRAHIMOVIC CONFERMA THEO, MAIGNAN E LEAO

Zlatan Ibrahimovic, durante la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, ha parlato a 360 gradi del mondo Milan, del calciomercato e del suo ruolo in questa società che lo ha voluto fortemente per via delle sue grandi qualità da leader. Durante la conferenza, però, Ibrahimovic ha anche commentato appunto le voci di calciomercato che girano intorno all’ambiente Milan spaziando dai rumors che vedevano Conte e Lopetegui come post Pioli al possibile acquisto di Joshua Zirkzee dal Bologna. Oltre alla normale legittimazione di Paulo Fonseca, infatti, Ibrahimovic ha sottolineato come sia Lopetegui che Conte non fossero i profili adatti a questo Milan che cercava una figura come Fonseca per creare un progetto a lungo termine. Interessante anche il discorso fatto sui possibili addii con Ibrahimovic che si è esposto chiaramente per confermare la permanenza in rossonero di Maignan, Theo Hernandez e Leao parlando anche del fatto che il Milan non ha bisogno di cedere per fare cassa ed aumentare i suoi introiti.











