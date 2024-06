CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ Pazza idea Rabiot. Theo Hernandez tra Bayern e Real (11 giugno 2024)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, OPERAZIONE RABIOT!

Il Milan procede a fari spenti nel calciomercato e l’idea ultima che sta venendo fuori riguarda un nome che ha del clamoroso, un certo Adrien Rabiot. Il centrocampista francese della Juventus, corteggiato anche dall’Inter rappresenta una ghiotta occasione visto che in scadenza di contratto e può essere preso a parametro zero. Il Milan ci vuole provare veramente a imbastire una trattativa di calciomercato ma. ad oggi, è spaventato dalle commissioni e dai bonus richiesti dall’agente del giocatore.

Secondo quanto riportato da Antonio Vitiello sul suo profilo X, il Milan ha già sostenuto alcuni colloqui con gli agenti di Adrien Rabiot per valutare le richieste e comprendere se il passaggio in rossonero sia effettivamente fattibile. La Juventus dalla sua ha già presentato un’offerta di rinnovo per il ventinovenne, ma il suo agente sta prendendo tempo per valutare altre opzioni, considerando che Rabiot è molto apprezzato in Premier League.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, CHE SFIDA PER THEO HERNANDEZ!

Sul fronte delle partenze, Theo Hernandez è sempre segnalato come potenzialmente in partenza. Calciomercato.com riporta che il terzino francese è conteso tra Bayern Monaco e Real Madrid e in Blancos, in particolare, sembrano essere la destinazione preferita dal giocatore, che ha già militato in carriera nella capitale spagnola con l’Atletico Madrid. Dall’altra parte, il Bayern Monaco è interessato a Theo nel caso in cui Alphonso Davies, attuale terzino sinistro dei bavaresi, dovesse trasferirsi proprio al Real.

Il contratto di Theo scade nel 2026 e una sua cessione potrebbe portare nelle casse rossonere una cifra importante, col terzino francese che, al pari di Maignan col portiere a sua volta sul piede di partenza, potrebbe considerare concluso il suo ciclo al Milan. Dall’estero, in particolare dalla Spagna, giungono costantemente nuove notizie. Marca e Sport hanno ribadito anche oggi che il terzino francese classe 1997 è un obiettivo concreto per i neo campioni d’Europa, che avrebbero già contattato un mese fa i suoi agenti, vantando quindi un potenziale vantaggio temporale sul Bayern.

