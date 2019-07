Paura d’amare/ Su La7 il film con Al Pacino e Michelle Pfeiffer (oggi, 5 luglio)

Paura d’amare andrà in onda su La7 nella prima serata di venerdì 5 luglio 2019, alle ore 21.15. Si tratta di un film drammatico del 1991 diretto e prodotto da Garry Marshall ed interpretato da Al Pacino, Michelle Pfeiffer, che aveva già lavorato con Pacino sul set di Scarface, Nathan Lane e Kate Nelligan. Il film è tratto dall’opera teatrale Frankie and Johnny in the claid del lune di Terrence McNally, autore anche della sceneggiatura della pellicola. Il cast ci presenta attori di altissimo livello e in grado di regalarci delle emozioni. La regia poi è di uno dei grandissimi autori di Hollywood.

Paura d’amare, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Paura d’amare. Johnny (Al Pacino) è un talentuoso chef appena uscito di prigione, che a causa del suo passato deve accontentarsi di lavorare in una tavola calda a Manhattan. Qui conosce Frankie (Michelle Pfeiffer), una bellissima cameriera single. Johnny si innamora subito di lei ma la donna, ferita da pesime esperienze passate, ha paura di legarsi e dimpegnarsi con qualcuno. L’uomo comincia quindi a corteggiarla in tutti i modi, fino a risultare invadente. Alla radio, intanto, viene freuentemente trasmesso il brano Frankie e Johnny, coincidenza che lo chef non manca mai di rimarcare. Frankie decide infine di cedere alle avance di Johnny, un uomo innegabilmente affascinante, e i due dormono insieme una notte. Questo rende Frankie ancora più timorosa, perchè sente che fra loro è nato un sentimento impossibile da ignorare ma continua a non volersi impegnare. Johnny dal canto suo è al settimo cielo e comincia a pianificare tutto, compresi matrimonio e figli, facendo allontanare ancora di più Frankie.

