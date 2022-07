Paura per Ermal Meta: “Viso e testa gonfia”/ Come sta? “Devo approfondire…”

Problemi per Ermal Meta

Con una serie di storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, Ermal Meta ha annunciato di dover annullare gli impegni pubblici a cui avrebbe dovuto partecipare a causa di un problema di salute. Il cantautore che è tornato in tour dopo lo stop forzato degli ultimi due anni a causa della pandemia, ha spiegato ai fan di avere parti del viso e la testa gonfia. Un problema che ha riscontrato da qualche giorno di cui, però, non conosce ancora la causa.

“Sono diversi giorni mi si gonfiano vari parti del viso e della testa. Dapprima credevo si potesse trattare di un colpo d’aria, ma non è così. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem”, ha scritto il cantante in una storia su Instagram allegando anche due foto dell’aspetto del suo viso come potete vedere in basso.

Ermal Meta: annullati gli impegni

Con il viso molto gonfio, Ermal Meta ha scelto la sincerità spiegando ai fan la situazione che sta affrontando per motivare l’annullamento degli impegni a Peschici e al Giffoni Film Festival dove era attesissimo da tutti i suoi fan. Purtroppo, però, il cantautore ha dovuto annullare i prossimi impegni pubblici per sottoporsi ad una serie di controlli e capire la causa del gonfiore.

“A malincuore – si legge ancora – mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere la situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto”, ha aggiunto ricevendo il sostegno e il supporto dei fan.

