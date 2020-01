Pavone, chi è?/ L’indizio fa pensare a un uomo… è falso? (Cantante Mascherato)

Chi è il Pavone de Il cantante mascherato? Il nuovo programma di Milly Carlucci è ormai pronto al debutto, che avverrà su Rai 1 nel prime-time di oggi, venerdì 10 gennaio 2020, e la caccia ai vip super segreti è già iniziata. Secondo i dettagli emersi in queste settimane, il Pavone è il concorrente più glamour dell’intero cast: “Vanitoso per antonomasia. Non è detto che lo sia anche l’artista che indossa la sua maschera”. Il punto interrogativo è d’obbligo: le anticipazioni di Aspettando Il Cantante Mascherato si riferiscono forse ad un artista, uomo o donna, che potrebbe non essere così attento allo stile come il suo personaggio. Sappiamo infatti che ogni concorrente potrebbe allontanarsi di molto dal suo personaggio, scelto magari proprio perchè vorrebbe per la prima volta indossare dei panni diversi dai propri. Secodo TvBlog però non ci sarebbero dubbi sul fatto che Serena Autieri potrebbe essere il Pavone. In questi giorni l’artista è tra l’altro impegnata con il musical Rosso Napoletano: quattro giornate d’amore di Vincenzo Incenso ed ha finito da poco di registrare la propria voce per Anna, personaggio di Frozen 2. “La maschera me la sono scelta, è tutto quello che vorrei essere”, ha detto invece il Pavone in persona a Sorrisi. “Può anche darsi che mi somigli“, dice inoltre, non nascondendo il fatto che le caratteristiche dell’animaletto potrebbero corrispondere anche alle sue. “Il Cantante Mascherato sarà un modo per conoscermi meglio”, prosegue citando una frase di Oscar Wilde: “Dai a un uomo una maschera e ti dirà la verità”. Questo particolare però non deve sviarci: potrebbe trattarsi di una donna.

PAVONE, UN SIMBOLO DELLA TRADIZIONE

Per capire chi potrebbe essere il Pavone de Il Cantante Mascherato, forse dobbiamo indagare su ciò che rappresenta secondo la tradizione. Un animale conosciuto fin dai tempi antichi e non solo per via delle sue uova o la carne prelibata. Secondo la visione cristiana infatti indica rinascita spirituale, immortalità. Per questo e per via della sua nota coda che il maschio della specie ama sfoggiare, si ipotizza che il personaggio sia affascinante, forse appariscente. Visto che possiamo dare per scontato che Serena Autieri sia fra gli artisti provinati dalla padrona di casa e date le ipotesi fatte sugli altri personaggi, possiamo intuire che la cantante potrebbe davvero essere il misterioso Pavone. Da non dimenticare però che nel cast dovrebbe esserci anche Gabriel Garko, considerato uno degli uomini più belli d’Italia e di sicuro in grado di interpretare alla perfezione questo ruolo. Garko del resto è uno dei ballerino per una notte che Milly Carlucci ha scelto di avere nel suo Ballando con le stelle e che sta corteggiando da tempo perchè diventi a tutti gli effetti uno dei concorrenti della prossima edizione.

