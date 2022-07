Paxlovid, ok prescrizione farmacisti/ Usa, polemica: “Serve conoscere storia clinica”

La Fda ha autorizzato la prescrizione dell’antivirale Paxlovid da parte dei farmacisti statunitensi. I pazienti positivi al Covid-19, dunque, non dovranno rivolgersi obbligatoriamente al proprio medico per ottenere il farmaco nel caso in cui rispecchino i requisiti: essere soggetti a rischio di una manifestazione grave della malattia ed avere sviluppato i sintomi del virus da non più di cinque giorni.

Il provvedimento, come riportato da Bmj, punta a rendere più largamente disponibile il farmaco, salvando dunque un maggior numero di vite. “La FDA riconosce l’importante ruolo che i farmacisti hanno svolto e continuano a svolgere in questa pandemia. Poiché Paxlovid deve essere assunto entro cinque giorni dall’inizio dei sintomi, l’autorizzazione dei farmacisti autorizzati dallo stato a prescrivere Paxlovid potrebbe ampliare l’accesso a un trattamento tempestivo per alcuni pazienti che sono idonei a ricevere questo farmaco per il trattamento del Covid-19”. A dirlo è stata Patrizia Cavazzoni, direttrice del Center for Drug Evaluation and Research della FDA.

Paxlovid, ok prescrizione farmacisti negli Usa: medici divisi

La decisione di dare l’ok alla prescrizione del Paxlovid da parte dei farmacisti negli Usa, tuttavia, ha creato non poche polemiche. Se da un lato questa autorizzazione permetterà ai pazienti positivi al Covid-19 di accedere più facilmente all’antivirale, dall’altro lato renderà anche il processo meno controllato. “Il farmaco non è per tutti e la sua prescrizione richiede la conoscenza della storia medica di un paziente, nonché il monitoraggio clinico per gli effetti collaterali e le cure di follow-up per determinare se un paziente sta migliorando. I requisiti in questione vanno ben oltre lo scopo e la formazione del farmacista”. È questo in tal senso il parere di Jack Resneck Jr, presidente dell’American Medical Association.

La Fda per questo motivo ha consigliato a coloro che ne avessero necessità di rivolgersi innanzitutto al proprio medico oppure di individuare un centro in cui possano essere supportati costantemente nel corso della cura. Nel caso in cui ciò non possa avvenire, comunque, esiste la possibilità di ottenere la prescrizione in farmacia.











