Pd, consiglieri eletti Torino 2021/ Risultati Elezioni Comunali: seggi e preferenze

CONSIGLIERI COMUNALI PD ELETTI E SEGGI ASSEGNATI ELEZIONI TORINO 2021: PD PRIMO PARTITO

Partito Democratico primo partito anche alle elezioni comunali di Torino 2021. Seppur con un dato leggermente inferiore a cinque anni fa, il partito di Enrico Letta si è assicurato il numero più alto di seggi in Consiglio comunale e non ci resta che attendere i dati sulle preferenze…

Entrando nel dettaglio dei risultati sulle elezioni comunali di Torino 2021, il Partito Democratico ha raccolto il 28,5 di consensi con oltre 80 mila voti. Poco più di un punto percentuale in meno rispetto al 29,78% delle elezioni del 2016, ma un dato che dovrebbe consentire di confermare un numero piuttosto elevato di consiglieri.

CONSIGLIERI ELETTI PD ELEZIONI TORINO: I CANDIDATI

In attesa dei risultati definitivi per eletti e preferenze alle ultime Elezioni Comunali Torino 2021, il Pd è in attesa di scoprire se sarà il primo partito di Torino. Secondo gli ultimi sondaggi politici pre-blackout, il candidato dem Stefano Lo Russo, sostenuto dal Centrosinistra unito, dovrebbe arrivare al ballottaggio con Paolo Damilano, mentre è più incerto il risultato del partito di Enrico Letta, che si gioca la “vetta” delle preferenze con la Lega…

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri del Pd a Torino: Pentenero della Gianna Giovanna, Astrologo detta Dunia Donatella, Borasi Anna Maria, Caramello Ardena Mabel, Cioria Ludovica, Clarici Laura, Conticelli Nadia, Foglietta Chiara, Gagliardi detta Mary Maria, Greco Caterina, Grippo Maria Grazia, Marci Sandra, Mastromarino Anna, Parmentola Paola, Patriarca Lorenza, Pistone Anna Monia, Pugliese Antonietta, Ramondo Francesca, Santiangela in Bruno Ventre Amalia, Santoiemma Maria Grazia, Ahmed Abdullahi detto Ab Abdullahi, Alfiero Mario, Bettonte Roberto, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Colia Enrico, Crema detto Pierino Pierino, Ledda detto Tony Antonio, Magazzù Valentino, Pidello Luca, Rivoira Luca, Sacco Andrea Rosario, Saluzzo Alberto Claudio, Sciascia Carmelo, Tataje Meneses Josè Luis, Tosto Simone, Turi Stefano, Tuttolomondo Pietro, Volpato Paolo.

CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE PD E SEGGI ELEZIONI COMUNALI TORINO 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali a Torino, torniamo al 2016 e all’ottimo risultato ottenuti dai dem. Alle ultime amministrative torinesi, infatti, il Partito Democratico risulto il più votato con il 29,78%, totale di 106.823 voti. Il partito, schierato al fianco di Piero Fassino, riuscì a ottenere otto seggi in Consiglio comunale: il più votato in assoluto fu l’attuale candidato sindaco Stefano Lo Russo con 2.541 preferenze. Poi spazio a Enzo Lavolta (1.893), Domenico Carretta detto Mimmo (1.667), Maria Grazia Grippo (1.556), Claudio Lubatti (1.506), Chiara Foglietta detta Chiara (1.503), Elide Tisi (1.452) e Monica Canalis (1.378). I primi esclusi furono Lorenza Patriarca (1.222), Federica Scanderebech (1.209), Caterina Greco (1.188), Vincenzo Laterza (1.171).

