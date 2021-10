PD ELETTI BOLOGNA 2021/ Risultati Comunali preferenze nomi consiglieri: Santori primo

RISULTATI COMUNALI BOLOGNA 2021: PREFERENZE PD

Matteo Lepore, il candidato sindaco del centrosinistra appoggiato anche dal Pd, ha trionfato a primo turno alle Elezioni Comunali Bologna 2021, aggiudicandosi la carica con risultati netti: suo il 61.9% delle preferenze (94565 voti). Le 455 sezioni sono state già tutte scrutinate. La lista Partito Democratico Lepore Sindaco è quella della coalizione che ha portato il maggiore numero di preferenze, con 53486 voti (il 36.5%). Il dato permetterà al partito di essere in prima linea nella formazione del prossimo Consiglio Comunale, con almeno 16 seggi.

Tra i candidati consiglieri del Pd alle Elezioni Comunali Bologna 2021, il più acclamato è stato Mattia Santori, il candidato delle Sardine, con il 13.01% delle preferenze. Di gran lunga lontani da questi numeri gli altri. I più votati sono in tal senso Simone Borsari, che si è aggiudicato il 7.17%, Michele Campaniello, che si è aggiudicato il 5.33%, e Roberta Li Calzi, che si è aggiudicata il 4.83%. Qui la lista completa di tutti i voti e le preferenze dei candidati del Partito Democratico. (Agg. di Chiara Ferrara)

CANDIDATI CONSIGLIERI PD A BOLOGNA

In attesa dei risultati definitivi per gli eletti e le preferenze alle ultime Elezioni Comunali Bologna 2021, la situazione vede la sfida tra il candidato sindaco del centrosinistra, appoggiato dal Partito democratico, Matteo Lepore e quello del centrodestra, l’imprenditore Fabio Battistini, per prendere l’eredità di Virginio Merola e per ottenere la palma di prima lista nella formazione del prossimo Consiglio Comunale.

Ecco la lista completa di tutti i candidati consiglieri del Pd alle elezioni comunali Bologna 2021, che vede come capolista Rita Monticelli. Gli altri candidati sono: Isabella Angiuli, Giulia Bernagozzi, Loretta Bittini, Simone Borsari, Carla Brighenti, Michele Campaniello, Nicola Caprioli, Cristina Ceretti, Franco Cima, Margaret Collina, Nicola De Filippo, Giorgia De Giacomi, Meri De Martino, Antonello De Oto, Antonella Di Pietro, Roberto Fattori, Maurizio Gaigher, Elena Giannino, Luisa Guidone, Roberto Iovine, Antonio Landi, Roberta Li Calzi, Claudio Mazzanti, Mirco Montebugnoli, Gabriella Montera, Vincenzo Naldi, Raffaele Persiano, Cristina Pesci, Vittorio Sambri, Mattia Santori, Giada Simoncini, Roberta Toschi, Nunzia Vannuccini, Gabriele Ventura, Amanuael Yemane.

ELETTI E PREFERENZE PD ELEZIONI 2016

In attesa di conoscere i dati e le preferenze di queste elezioni comunali Bologna 2021, torniamo al 2016. La vittoria al ballottaggio andò a Virginio Merola, appoggiato dal centrosinistra, con il 54,64% contro la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni (che poi ha sfidato Stefano Bonaccini alle Regionali in Emilia Romagna) con il 45,36%. Al Pd andarono 21 eletti tra cui proprio l’attuale candidato sindaco Matteo Lepore, che con 1.974 preferenze ha incassato il maggior numero di voti. Insieme a lui, entrò in Consiglio per il Pd anche il collega di Giunta Andrea Colombo (1.795 preferenze), seguito dalla capolista Giulia Di Girolamo (1.449) e dall’assessore Marilena Pillati (1.185). Dentro anche la coordinatrice delle donne dem Federica Mazzoni (1.114), Luisa Guidone (1.034), il capogruppo uscente Claudio Mazzanti (1.019), Michele Campaniello (1.015), l’ex segretario regionale dei Giovani democratici, Vinicio Zanetti (991) e il renziano Marco Lombardo (875). E poi l’assessore Luca Rizzo Nervo (853), la presidente del Consiglio Simona Lembi (834) e gli ex presidenti di Quartiere Roberto Fattori (848), Elena Leti (655) e Nicola De Filippo (567). Un seggio anche per i renziani Raffaella Santi Casali (825) e Piergiorgio Licciardello (629), per Roberta Li Calzi (753), il consigliere uscente Francesco Errani (733), Maria Caterina Manca (713) e Loretta Bittini (700).

