Risultati elezioni Bologna 2021/ Diretta Comunali: affluenza, exit poll, proiezioni

RISULTATI ELEZIONI BOLOGNA 2021: LEPORE VS BATTISTINI, SFIDA CHIUSA?

Bologna al voto. Le elezioni comunali 2021 chiamano alle urne anche gli elettori della città felsinea. I seggi resteranno aperti nuovamente oggi, lunedì 4 ottobre, dalle 7 alle 15. La domanda che tutti si pongono alla vigilia, in riferimento ai risultati elezioni di Bologna 2021 è la seguente: basterà il primo turno ad indicare il successore di Virginio Merola a Palazzo Accursio o sarà necessario a fare ricorso al ballottaggio? In questo caso l’appuntamento per il secondo turno delle amministrative a Bologna è già stato fissato domenica 17 ottobre (dalle 7 alle 23) e lunedì 18 ottobre (dalle 7 alle 15). Intanto ieri a Bologna l’affluenza registrata è stata inferiore alla media nazionale e si è fermata al 35%. Vedremo oggi quanti elettori si recheranno alle urne. Anche se i risultati delle elezioni Comunali di Bologna vengono dati ormai scontati, e questo fatto allontana la gente dal voto.

Bologna è una tradizionalmente una delle roccaforti della sinistra, ma la storia recente ha raccontato una realtà diversa: quella di una città “contendibile“, come dimostrato dal testa a testa andato in scena cinque anni fa tra lo stesso Merola e Lucia Borgonzoni della Lega. Allo stato attuale, però, la sensazione è che il centrosinistra abbia riacquisito un margine rassicurante sul centrodestra. C’è chi guarda a questa elezione come ad un piccolo laboratorio della coalizione: questa è infatti una delle poche grandi città in cui Pd e M5s sono alleati fin dal primo turno. A riunire lo schieramento è Stato Matteo Lepore, uscito vincitore da primarie molto combattute con la renziana Isabella Conti. Dall’altra parte del campo c’è Fabio Battistini, imprenditore indicato da Matteo Salvini e preferito ad altri candidati d’area, su tutti il forzista Cangini, in ragione del suo profilo civico.

RISULTATI ELEZIONI BOLOGNA: I DATI DEL 2016

Non avendo in mano sondaggi sulle elezioni di Bologna 2021, proviamo a riguardare cosa accadde 5 anni fa. Come detto i risultati elezioni Bologna del 2016 non furono per nulla scontati e ci fu bagarre. Ad importsi con il 54,64% dei voti fu il sindaco uscente, Virginio Merola, ma solo al termine di un ballottaggio con la leghista Lucia Borgonzoni, in rappresentanza della coalizione di centrodestra, fermatasi al 45,36%. Fu una campagna di interesse nazionale, con il leader del Carroccio, Matteo Salvini, spesosi in prima persona a sostegno della sua candidata per “prendere” Bologna.

Proprio il fatto che la campagna avesse ottenuto un significato politico nazionale, paradossalmente, spinse gli elettori del centrosinistra che erano rimasti a casa al primo turno poiché delusi, a recarsi alle urne al ballottaggio per scongiurare il rischio che Palazzo Accursio finisse sotto il controllo della destra. Al primo turno Merola ottenne il 39,48%, Borgonzoni il 22,28%; alle loro spalle Massimo Bugani del Movimento 5 Stelle con il 16,59%. I 36 seggi in Consiglio Comunale, complice l’assegnazione del premio di maggioranza, videro assegnati a Merola 22 seggi; alla coalizione di Borgonzoni andarono 6 consiglieri, 4 ai grillini, e i restanti quattro vennero suddivisi tra quelli delle altre liste.

SONDAGGI ELEZIONI BOLOGNA 2021: I CANDIDATI SINDACO

I candidati sindaco a Bologna sono 8, di cui 6 uomini e 3 donne. Scopriamoli insieme. Matteo Lepore, leader della coalizione di centrosinistra, è sostenuto da Pd, M5s, Europa Verde, Anche tu Conti, Matteo Lepore sindaco, Coalizione Civica, Psi-Volt. Fabio Battistini del centrodestra risponde con Fratelli d’Italia, Lega Salvini premier, Forza Italia, Bologna ci piace, Popolo della famiglia. Gli altri candidati sono Stefano Sermenghi (Bfc e Italexit); Dora Palumbo (Sinistra Unita);Marta Collot (Potere al Popolo); Andrea Tosatto (Movimento 3V – Vaccini Vogliamo Verità); Federico Bacchiocchi (Partito Comunista dei lavoratori);Luca Labanti (Movimento 24 agosto).

Gli ultimi sondaggi prima del silenzio elettorale descrivevano uno scenario abbastanza inequivocabile: una forte affermazione di Matteo Lepore, con il centrosinistra più vicino al 60% che al 50%. Deciso a smentire questi numeri Battistini, unico candidato che, forte dell’appoggio dei partiti di centrodestra, può avere qualche chance di evitare una vittoria di Lepore.

ELEZIONI COMUNALI BOLOGNA 2021: COME SI VOTA

Come si vota alle elezioni Comunali Bologna 2021? Le regole sono le stesse delle altre città sopra i 15mila abitanti: il sistema elettorale prevede infatti una resa dei conti al ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati riesca a superare il 50% al primo turno. Come sempre per identificarsi al seggio è necessario esibire un documento di identità oltre alla scheda elettorale. Le precauzioni dovute alla pandemia in corso impongono di indossare la mascherina, ma non è necessario disporre del Green pass per esercitare il proprio diritto di voto.

Certificato verde che non è richiesto neanche agli scrutatori. Passiamo adesso alla parte “operativa”: l’elettore bolognese in queste elezioni amministrative potrà apporre una croce sul nome e cognome del candidato sindaco; sul simbolo di una delle liste a suo sostegno (e in questo caso il voto andrà anche al candidato sindaco) oppure su entrambi. Prevista anche un’altra opzione – e questo è uno degli elementi tenuti maggiormente in considerazione dagli strateghi delle campagne elettorali – ovvero quella del voto disgiunto. Cosa significa? Semplice: votare per una lista ma premiare il candidato sindaco di un’altra coalizione. Altro aspetto cruciale quello legato alla doppia preferenza di genere: nella scelta di chi mandare in consiglio comunale, gli elettori potranno scrivere infatti due nomi, a patto che appartengano alla stessa lista e che siano di un uomo e di una donna.



