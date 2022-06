Pd, eletti Parma 2022/ Risultati Elezioni Comunali: preferenze seggi

PD, I RISULTATI DELLE COMUNALI DI PARMA

Lo scrutinio delle elezioni comunali a Parma si è concluso nella notte, con tutte le 204 sezioni su 204 esaminate. Il primo candidato è Michele Guerra con un 44.18% che però non gli consentirà l’elezione diretta. Nonostante il largo vantaggio su Pietro Vignali del centrodestra, fermo al 21.25%, si andrà al ballottaggio. Terzo Dario Costi con 13.49%. Il primo partito è il PD, con un 24.24% dei voti pari a 15.920. Non si conoscono ancora i seggi che andranno al Partito Democratico. Segue Effetto Parma con Pizzarotti, Michele Guerra Sindaco e altri partiti della coalizione. Solamente un 4.14% per la Lega a sostegno di Vignali e un 2.63% per Forza Italia. (agg. Josephine Carinci)

PD, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI PARMA 2022

Alle Elezioni Comunali Parma 2022 il Pd sostiene il candidato della coalizione di centrosinistra Michele Guerra, che è anche il favorito per la carica a sindaco. L’obiettivo è quello di dare continuità alla precedente amministrazione, dato il candidato in questione è l’assessore uscente alla Cultura. I favori sono tutti dalla sua parte, ma per sapere se riuscirà ad ottenere la vittoria al primo turno è necessario attendere i risultati reali. I dati definitivi, tramite cui saranno resi noti anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio Comunale, arriveranno comunque nelle prossime ore.

Questo l’elenco dei candidati del Pd che potrebbero essere eletti alle elezioni comunali di Verona 2022: Lavagetto Lorenzo; Bianchi Alessandra; Arcidiacono Marco Alfredo; Bonati Mafalda; Campanini Sandro Maria; Bonetti Caterina; Cantoni Stefano; Carpi Federica; Caselli Giovanni; Carrillo Heredero Alicia Maria detta Carrillo; Cavalieri Bruno; Conforti Caterina; De Vanna Francesco; Corsaro Gabriella; Gabelli Michele; De Vita Francesca; Guatelli Giulio; Erasmi Silvana; La Torre Pasquale; Jacopozzi Daria; Marsico Manuel; Oluboyo Victoria Inioluwa detta Victoria; Mbandà Mata Maxime Esuite; Palumbo Alessandra; Melegari Paolo; Portesani Sara; Tedone Giovanni detto Gianni Ted; Soliani Sara; Torreggiani Franco; Spahiu Esmeralda; Virgoli Marco; Tazzi Alessandra.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA PD NEL 2017

Nonostante alle Elezioni Comunali Parma 2022 il Pd sostenga l’erede designato del sindaco uscente Federico Pizzarotti, ovvero Michele Guerra, alle Amministrative del 2017 perse proprio contro di lui, che correva per una lista civica. I democristiani invece sostenevano Paolo Scarpa, che al ballottaggio ottenne il 42,13% delle preferenze a fronte del 57,87% del vincitore.

A fronte di questi numeri il Pd, che a primo turno si era aggiudicato il 14,91% dei voti, ottenne tre seggi in consiglio comunale. Ad aggiudicarsi i posti furono, oltre al candidato sindaco sconfitto Paolo Scarpa, anche Lorenzo Lavagetto, Sandro Maria Campanini e Daria Jacopozzi. Tutti e tre anche quest’anno aspirano alla carica con i democratici.

