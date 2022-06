Risultati Elezioni Comunali 2022/ Diretta, exit poll: verso proiezioni sindaci eletti

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022: ORARI SPOGLIO E PROIEZIONI

Si è votato ieri per il primo turno delle Elezioni Comunali 2022 ma sarà oggi – lunedì 13 giugno – il giorno utile per scoprire in diretta i risultati delle elezioni Amministrative in 975 Comuni in tutta Italia. Dopo i primi 6 exit poll usciti ieri per le principali città al voto (Parma, Verona, Genova, Palermo, Catanzaro e L’Aquila), oggi sono attesi nuovi dati con proiezioni e finalmente voti reali in arrivo dallo spoglio: alle ore 14 comincerà lo scrutinio delle Elezioni Comunali 2022, dopo che nella notte è stato effettuato lo spoglio del Referendum Giustizia (con sconfitta pesante per i promotori in quanto il quorum del 50% non è stato raggiunto, ma ha sfiorato il 20%).

In attesa dell’affluenza finale alle urne per le Amministrative, che si aggira sul 60%, l’attesa è tutta per i primi sindaci eletti che verranno annunciati nel pomeriggio: così come sarà interessante scoprire dove si andrà al ballottaggio e in quali Comuni sarà cambiata la maggioranza uscente rispetto ai risultati delle Elezioni Comunali 2017. La diretta di questa giornata di scrutini vedrà dunque la pubblicazione di nuovi exit poll, proiezioni e aggiornamenti sui dati reali per i 975 Comuni al voto nell’Election Day del 12 giugno 2022. LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – Risultati Referendum Giustizia

EXIT POLL ELEZIONI COMUNALI 2022: PRIMI RISULTATI A VERONA, GENOVA, PARMA, CATANZARO, L’AQUILA, PALERMO

Dopo le ore 14 emergeranno nuovi dati che comporranno i risultati finali nella diretta Elezioni Comunali 2022, ma intanto da ieri sera un dato è emerso dai primi exit poll pubblicati: il Centrodestra vince/è in vantaggio in 4 delle 6 città dove sono stati resi noti gli exit poll fuori dai seggi (dunque ancora senza proiezioni e dati reali, ndr), ovvero Genova, Palermo, Catanzaro e l’Aquila. A Parma è in vantaggio la coalizione “post-Pizzarotti” del Centrosinistra mentre a Verona il rebus degli exit poll ha posto un ballottaggio tra Tommasi (Csx) e uno tra Tosi e Sboarina. Andando con ordine ed entriamo nelle 6 sfide-chiave per questi risultati Elezioni Comunali 2022: a Genova il sindaco uscente di Centrodestra Marco Bucci, secondo gli exit poll di Opinio-Rai, è in vantaggio già per vincere al primo turno conio 51-55% di preferenze contro il 36-40% dello sfidante di Centrosinistra Ariel Dello Strologo.

A Verona invece, come già anticipato, il candidato di Pd-M5s (ed ex campione della As Roma) Damiano Tommasi sarebbe in vantaggio con il 37-41% contro il 27-31% di Tosi (Forza Italia e civici) e Sboarina (sindaco uscente appoggiato da Lega e FdI). A Parma il Centrosinistra è in vantaggio con il 40-44% di Michele Guerra contro il 19-23% dell’ex sindaco Vignali (Centrodestra); a L’Aquila invece gli exit poll emersi alla fine delle Amministrative vedono in vantaggio il sindaco uscente di Centrodestra Biondi con il 49-53% contro Pezzopane al 23-27%, vicina alla sconfitta già al primo turno. A Catanzaro il candidato del Centrodestra con FI e Lega, Valerio Donato, chiude il primo turno in vantaggio con il 40-44% contro il 31-35% di Fiorita (Centrosinistra), con possibilità di aggregare al ballottaggio anche i voti di Talerico (centristi-Noi con l’Italia) e Ferro (FdI) che si sono candidati autonomamente al primo turno. Da ultimo la situazione più complessa e caotica della giornata di Elezioni Comunali 2022, Palermo: dopo la mattinata passata con parte dei seggi chiusi per la mancanza (scandalosa) di ben 127 presidenti di seggio, il voto per Amministrative e Referendum 2022 è ripreso e ha condotto poi ai primi risultati “parziali” delle ore 23 una vittoria forse già al primo turno per il Centrodestra. Il candidato Roberto Lagalla secondo gli exit poll vincerebbe con il 43-47% di forbice finale, contro il 27-31% di Miceli-Centrosinistra.

VERSO RISULTATI COMUNALI 2022: SINDACI PER 26 CAPOLUOGHI, 975 COMUNI

Sono in tutto 975 i Comuni dove da oggi pomeriggio si attendono i risultati nella diretta Elezioni Comunali 2022 per i primi sindaci eletti o le sfide al ballottaggio: dopo il voto avvenuto ieri, le Elezioni Comunali 2022 vedono al voto ben 26 capoluoghi di provincia, ovvero Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo.

Di questo elenco, ben 4 come abbiamo visto sono anche capoluoghi di Regione (Genova, Palermo, Catanzaro e l’Aquila): occhi puntati poi sui Comuni sopra i 50mila abitanti con scenari e alleanze interessanti sul fronte Politiche 2023. Stiamo parlando di Comuni al Nord come Alessandria, La Spezia, Asti, Cuneo, Sesto San Giovanni, Como, Monza, Padova, ma anche al Centro con Parma, Piacenza, Lucca, Carrara, Pistoia, Guidonia Montecelio, Viterbo, L’Aquila; infine, al Sud e Isole con Catanzaro, Barletta, Pozzuoli, Molfetta, Bitonto, Acerra, Portici. Dei 975 totali, 142 Comuni sono “superiori” – ovvero hanno più di 15mila abitanti (nella provincia autonoma di Trento i “superiori” hanno invece più di 3mila abitanti) – mentre 22 sono “inferiori”. Primo turno fissati per oggi, gli eventuali ballottaggi sono invece stati definiti per domenica 26 giugno 2022, sempre dalle ore 7 alle 23.

