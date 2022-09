Pd, programma Elezioni Politiche 2022/ Ius scholae, ddl Zan e legge fine vita…

PROGRAMMA ELETTORALE PD: TEMI E PROPOSTE PER LE ELEZIONI POLITICHE 2022

I pilastri del programma elettorale del Pd per le elezioni politiche 2022 sono tre: diritti, ambiente e lavoro. Ognuno di questi comprende temi che vengono ritenuti fondamentali dal segretario dem Enrico Letta per modernizzare l’Italia. Approvato il 12 agosto all’unanimità, il programma Pd contiene i principali cavalli di battaglia del centrosinistra: approvazione del ddl Zan e del matrimonio egualitario, la garanzia dell’applicazione della legge 194 sull’aborto, l’introduzione dello ius scholae, per dare la cittadinanza ai figli degli immigrati che studiano in Italia da almeno 5 anni, e la legge sul fine vita, così come la legalizzazione dell’autoproduzione della cannabis per consumo personale. Per il Pd lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica e digitale è per importanza sullo stesso piano di lavoro, conoscenza e giustizia sociale, ma anche diritti e cittadinanza. Sono questi i temi principali del programma elettorale con cui i dem vogliono governare.

Tra le proposte il trasporto pubblico locale per giovani e anziani, uno stipendio in più all’anno con la riduzione delle tasse sul lavoro, 500mila alloggi popolari, contrasto al precariato e al lavoro povero. A tal proposito, in Italia c’è una grane questione salariale, ora aggravata dall’inflazione. Tra le proposte inserite dal Pd nel programma elettorale per le elezioni politiche 2022 il salario minimo contrattuale su modello tedesco, con soglia minimi basata sugli accordi tra le parti sociali e che comunque rispetti i parametri della direttiva europea (9 euro lordi orari).

PROGRAMMA PD ELEZIONI POLITICHE 2022: LAVORO, SCUOLA E AMBIENTE

Restiamo in tema lavoro e occupazione. Il programma elettorale del Pd contiene tra le proposte il divieto di stage non retribuiti, l’incentivo all’apprendistato come principale mezzo di ingresso nel mercato del lavoro, la lotta al precariato con interventi sui contratti a tempo determinato, sul modello spagnolo, che rende più vantaggiosi quelli a tempo indeterminato. Ma anche lotta al lavoro nero e sommerso col rafforzamento dei controlli, estensione della clausola di premialità per l’occupazione giovanile e femminile a tutti gli appalti pubblici; infine, la promozione dello smart working. Passiamo alla scuola, che per il Pd è il primo investimento strategico. L’obiettivo è riportarla al centro, ridando agli insegnanti ruolo e dignità con formazione continua e stipendi più alti, che in cinque anni devono essere in linea con la media europea. L’idea è di rendere obbligatoria e gratuita la scuola dell’infanzia per eliminare discriminazioni tra i bambini, visto che ha costi notevoli e non è per tutti accessibile. Invece sono previsti libri di testo in comodato gratuito alle famiglie con reddito medio e basso, calcolato sul livello Isee.

Previsto un piano di edilizia scolastica per la ristrutturazione delle scuole esistenti e la costruzione di nuove strutture, ad esempio con sistemi di ventilazione meccanica. Inoltre, si vuole facilitare l’accesso ai servizi psico-pedagogici agli studenti di scuole medie e superiori. Per quanto riguarda l’ambiente, il programma elettorale del Pd per le elezioni politiche 2022 prevede l’accelerazione della transizione ecologica, con interventi mirati per formazione e riqualificazione professionale. Ad esempio, si vogliono aumentare le rinnovabili per 85 GW entro il 2030, per abbattere le emissioni di CO2 e tagliare il prezzo delle bollette per famiglie e imprese. Con l’azzeramento della burocrazia per le imprese che installano le rinnovabili si intendono creare 500mila nuovi posti di lavoro. Ma si valuta un contratto luce sociale per le famiglie con redditi medi e bassi. Sarebbe un contratto di fornitura di energia prodotta da fonti rinnovabili fornita a costo zero fino a 1.350 KWh/anno per famiglia, con prezzi calmierati per la parte eccedente.

PROGRAMMA PD: IMMIGRAZIONE, SALUTE E GIUSTIZIA

Capitolo immigrazione. Il programma elettorale del Pd per le elezioni politiche 2022 prevede l’abolizione della “Bossi-Fini”, da sostituire con una legge che consenta l’ingresso legale per ragioni di lavoro. Si pensa alla creazione di un’Agenzia di Coordinamento delle politiche migratorie per il monitoraggio e la gestione dei flussi a cui far partecipare istituzioni, mondo delle imprese e del lavoro. Il nuovo modello di accoglienza e integrazione, da basare su piccoli centri diffusi sul territorio, non può fare a meno dell’allargamento dei corridoi umanitari. Per quanto riguarda la sanità, si pensa al rafforzamento del sistema sanitario nazionale e della medicina del territorio. L’obiettivo è dimezzare i tempi massimi delle liste d’attesa per esami diagnostici e interventi. I dem vogliono anche investire sulle Case della Comunità e finanziare un Piano straordinario per il personale sanitario, riducendo il ricorso a quello non strutturato e incentivando la presenza sul territorio dei medici di Medicina generale e degli infermieri di comunità, garantendo il tempestivo rinnovo dei contratti.

Il Pd ha previsto un piano per la salute mentale e la riforma della non autosufficienza, mettendo in conto un incremento del finanziamento pubblico per interventi e servizi. Va completata la transizione digitale per migliorare l’accesso alle cure, valorizzando telemedicina, teleassistenza e teleconsulto. C’è poi la giustizia nel programma elettorale del Pd. I dem vogliono attuare le tre riforme Cartabia (processo penale, civile e Csm) e ridurre i tempi dei processi. Si pensa a più misure e riti alternativi, ma anche a favorire la deflazione del contenzioso nel civile, oltre alla digitalizzazione dei servizi. Si punta anche ad un investimento nelle risorse umane, con la stabilizzazione del personale precario per mettere a regime dell’Ufficio del Processo, proseguendo con il reclutamento e l’assunzione di nuovi magistrati e di personale nelle cancellerie. Infine, la questione riforme. In primis, quella elettorale con misure contro il trasformismo parlamentare, fino alla sfiducia costruttiva. Il Pd propone anche una legge sulla rappresentanza che attui l’articolo 49 della Costituzione.

