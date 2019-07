Pecco Bagnaia, caduta in Fp1 al Sachsenring/ MotoGp: in ospedale dopo colpo al collo

Inizia malino il weekend del Sachsenring di MotoGp per il giovane pilota della Ducati Pramac, Pecco Bagnaia. Il 22enne torinese è infatti scivolato con la sua due ruote alla curve numero 8 del circuito tedesco, in occasione del primo turno di prove libere, le Fp1. Una caduta che ha obbligato lo stesso Bagnaia a saltare la seconda sessione di libere pomeridiane, in corso tutt’ora. Secondo quanto emerso in queste ultime ore, riportato dall’edizione online de La Gazzetta dello Sport, pare che l’ex campione del mondo di Moto2 abbia preso un brutto colpo al collo mentre rotolava nelle via di fuga, un dolore che è subentrato non negli istanti immediati lo scivolone, ma qualche minuto dopo. Pecco ha infatti iniziato ad accusare un forte dolore al collo nonché un po’ di mal di testa, e di conseguenza è stato portato alla Clinica Mobile, dove è rimasto sotto osservazione per qualche minuto.

PECCO BAGNAIA, BRUTTA CADUTA IN FP1

Dopo un primo accertamento medico si è optato per un trasferimento in ospedale, presso la vicina struttura di Chemnitz, dove il giovane talento nostrano è stato sottoposto ad una Tac in via precauzionale per escludere qualsiasi problema serio. «Bagnaia non sarebbe riuscito a salire in sella per le Libere2 in ogni caso – le parole del team manager Francesco Guidotti – e quindi per essere più tranquilli si è deciso di effettuare questo ulteriore controllo». La squadra aveva infatti deciso di non far scendere in ogni caso il ragazzo in pista, e di conseguenza si è preferito effettuare maggiori accertamenti, che però non era possibile portare a termine in autodromo. La domanda a questo punto sorge spontanea: l’ex pilota della Kalex quando tornerà in pista? Non è da escludere che Bagnaia riesca a risalire in sella alla sua Desmosedici GP già per le qualifiche di domani, o magari il suo weekend al Sachsering è già terminato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA