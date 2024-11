CLASSIFICA MOTOGP 2024: IL MONDIALE SI DECIDE A BARCELLONA!

Finalmente ci siamo: la classifica MotoGp 2024 sta per consegnare alla storia il nuovo campione del Mondiale piloti. L’appuntamento è per sabato 16 novembre, o domenica 17 novembre qualora oggi non si sia ancora svelata l’aritmetica: il Gp Barcellona si corre con la Sprint e la gara lunga del giorno seguente, ricordando naturalmente che il Motomondiale ha preservato la tradizione spagnola con l’ultimo weekend della stagione ma si è spostato rispetto a Valencia, a causa dell’alluvione che ha colpito la città rendendo impossibile, ma certamente anche poco “consigliabile”, correre sulla pista che da anni fa da sipario alla MotoGp.

Ora, l’ultima gara del campionato ci dice che la classifica MotoGp 2024 è un affare che riguarda solo Jorge Martin e Pecco Bagnaia: i due sono arrivati al Gp Barcellona separati da 24 punti, in testa c’è lo spagnolo e vada come vada il titolo resterà in casa Ducati, ma naturalmente potrebbe andare a Pramac – che l’anno scorso ha fatto la storia con i costruttori – o alla Factory. Lo scopriremo, quel che è certo è che con la Sprint la classifica MotoGp 2024 la può ovviamente chiudere solo Martin, dunque Bagnaia avrà innanzitutto bisogno di restare in corsa questo sabato per poi tentare il ribaltone domenica, dunque vedremo quello che succederà.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: VERSO IL GP BARCELLONA

Ci avviciniamo allora all’ultima puntata dell’entusiasmante classifica MotoGp 2024: ci sono 37 punti da assegnare nel weekend del Gp Barcellona, Martin ne ha 24 di vantaggio ma Bagnaia ha vinto più gare, dunque per laurearsi campione del mondo oggi lo spagnolo dovrà aumentare ad almeno 26 punti il suo vantaggio su Pecco. Questo significherebbe vincere la Sprint, senza se e senza ma, oppure arrivare secondo con Bagnaia terzo, o ancora dalla terza posizione in giù prenderne due di vantaggio in pista; tutto quello che invece riguarda il due volte campione del mondo con la Ducati sarà eventualmente tracciabile domani, oggi si tratta solo di rimanere vivi.

Sappiamo bene che Bagnaia affronta la classifica MotoGp 2024 con il ricordo delle grandi rimonte degli ultimi due anni, ma anche nella consapevolezza che fino a questo momento la Sprint ha spesso premiato il suo rivale; dal canto suo però avrà decisamente poco da perdere, la pressione è tutta su Martin che dovrà eventualmente decidere se correre i gestione (gli basterebbe arrivare quarto domenica) o evitare calcoli e fare quello che finora gli è riuscito particolarmente bene, ovvero gareggiare per rimanere davanti. da italiani la nostra speranza è che domani la classifica MotoGp 2024 sia ancora aperta, ma questo ovviamente dovrà dircelo la pista con l’imminente Gp Barcellona…

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 485

2. Francesco Bagnaia (Ducati) 461

3. Marc Marquez (Ducati) 369

4. Enea Bastianini (Ducati) 368

5. Pedro Acosta (KTM) 209

6. Brad Binder (KTM) 206

7. Maverick Viñales (Aprilia) 189

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 165

9. Franco Morbidelli (Ducati) 161

10. Alex Marquez (Ducati) 155

11. Aleix Espargaró (Aprilia) 146

12. Marco Bezzecchi (Ducati) 144

13. Fabio Quartararo (Yamaha) 108

14. Jack Miller (KTM) 84

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 71

16. Raul Fernandez (Aprilia) 66

17. Johann Zarco (Honda) 53

18. Alex Rins (Yamaha (31)

19. Takaaki Nakagami (Honda) 31

20. Augusto Fernandez (KTM) 27

21. Joan Mir (Honda) 21

22. Luca Marini (Honda) 14

23. Pol Espargaró (KTM) 12

24. Daniel Pedrosa (KTM) 7

25. Stefan Bradl (Honda) 2