INCIDENTE BAGNAIA: COME STA IL PILOTA DUCATI

Incidente spaventoso per Pecco Bagnaia, ma per fortuna senza conseguenza, se non per il Mondiale di MotoGp. Tanta la paura al 18esimo giro del Gran Premio di Aragon, quando il pilota della Ducati ha tentato un sorpasso all’esterno su Alex Marquez. Lo spagnolo, fratello di Marc, dopo essere stato superato, ha però preso in pieno l’italiano e le due moto si sono agganciate, trascinando i due piloti sulla pista in modo pericoloso. Il rischio per Bagnaia è stato tremendo, perché per qualche secondo è rimasto schiacciato dalla moto del pilota del Team Gresini, prima che finisse contro le barriere.

CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Mondiale piloti, Gp Aragon: Martin vola, ora +23 su Bagnaia! (oggi 1 settembre)

Ma fortunatamente il campione si è rialzato apparentemente senza riportare alcun infortunio dopo l’incidente. Infatti, il primo bollettino medico ha fornito rassicurazioni in merito alle condizioni di salute di Bagnaia, che non ha riportato alcuna frattura, ma solo una forte contusione alla clavicola sinistra. Resta anche la rabbia per l’incidente, che infatti è oggetto di investigazione ora che la gara è terminata.

DIRETTA MOTOGP/ Gara Gp Aragon 2024: ha vinto Marc Marquez! Bagnaia cade e fa zero (1 settembre)

FURIA BAGNAIA, INCIDENTE SOTTO INVESTIGAZIONE

Pecco è apparso arrabbiato, oltre che acciaccato, quando è arrivato al centro medico, dove comunque è giunto sulle sue gambe per sottoporsi ai controlli di routine. L’incidente potrebbe avere forse conseguenze per Alex Marquez, a livello disciplinare, di sicuro le ha sul pilota della Ducati per quanto riguarda la classifica e la lotta per il Mondiale di MotoGp, visto che stava lottando per la terza posizione, ma dopo la caduta si è ritrovato con zero punti.

Il timore è che questi punti persi risultino poi decisivi nel duello con Jorge Martin che, in virtù del suo secondo posto dietro a Marc Marquez, il quale ha dominato la gara di Aragon, può scappar via nella graduatoria. Questo incidente potrebbe incrementare le tensioni nella “famiglia” Ducati, visto che Bagnaia è stato fatto fuori da un collega che guida la moto del Team Gresini ed è il fratello del suo futuro compagno di squadra.

DIRETTA MOTOGP/ Marc Marquez ha vinto la Sprint, Bagnaia solo nono! GP Aragona 2024 (oggi 31 agosto)

VIDEO INCIDENTE CHOC PECCO BAGNAIA ALEX MARQUEZ