Pechino Express 2022, pagelle ed eliminati/ “Mamma e Figlia” imbattibili!

Pagelle Pechino Express 2022 quarta puntata: “Padre e Figlio” eliminati, “Indipendenti” ultimi ma salvati

Nella quarta puntata di “Pechino Express 2022” sono stati eliminati Ciro e Giovambattista Ferrara. “Padre e Figlio” hanno incontrato un pò troppa sfortuna nel corso di questa tappa a Istanbul. Specie nell’ultima fase non sono riusciti a trovare velocemente il modo di raggiungere la destinazione, classificandosi quindi al penultimo posto. Anche nella scorsa puntata non avevano brillato, mostrando forse poca convinzione rispetto alle altre coppie: 5. In questa tappa, interamente svolta a Istanbul, sono arrivati ultimi a destinazione “Gli Indipendenti”: Cristian Dondi e Bugo sono ormai costantemente in ritardo. Troppi errori di valutazione e tanta confusione: 5. Tra un colpo di genio e l’altro invece continuano a resistere “Gli Scienziati“, abili a cavarsela nelle situazioni più complicate: 6.

Costantino Della Gherardesca, infortunio a Pechino Express 2022?/ Al suo posto...

Le migliori coppie della quarta puntata di Pechino Express 2022

I più simpatici della quarta puntata di Pechino Express 2022 sono ancora una volta “Gli Sciacalli”: Aurora Leone e Fru in ogni momento riescono a ottenere il massimo con il minimo sforzo. Potrebbero essere la sopresa delle prossime puntate: 7,5. Voto molto alto anche per Rita Rusic e Cristiano Di Luzio. Dopo un inizio opaco “I Fidanzatini” sono riusciti a trovare le giuste contromisure per affrontare al meglio le varie tappe. In questa tappa sono arrivati secondi: 8. Le più odiate e osteggiate dai concorrenti in gara sono loro: Nikita Pelizon e Helena Prestes. “Italia-Brasile” mostrano un altissimo livello di agonismo, cercando in ogni modo la vittoria. Sono loro le vincitrici della tappa odierna: 9. Restano però imbattibili, per il momento, a livello tecnico-atletico Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni. Dopo il calo fisiologico della scorsa puntata, “Mamma e Figlia” hanno vinto la terza “Prova Immunità” su quattro: un inizio clamoroso. Voto 10.

