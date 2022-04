Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Fidanzatini di Pechino Express/ Bagno turco hot:”Ha una schiena enorme…”

Nella quarta puntata di Pechino Express 2022, la prima prova che il gruppo dei Fidanzatini, formato da Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, ha dovuto affrontare è stata quella dell’assemblaggio del sacro Tesbih, in seguito si sono cimentati nelle altre prove quali: la prova del selfie con la torre della Vergine, quella del Grand Bazaar e la prova d’equilibio. In quasi tutte le prove la coppia non ha raggiunto buoni risultati, tanto che alla fine della prova immunità, gli viene affidato il malus dalla coppia vincitrice Mamma e Figlia, che affermano sul loro conto: “gli diamo il malus proprio perché sono forti e perché alcune coppie sono stanche”.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, Pechino Express 2022/ "I fidanzatini" rivelazione!

A causa del malus, la coppia è stata l’ultima a partire verso un’altra sfida e prima di farlo ha dovuto ascoltare una lezione sulla storia della moschea di Hagia Sophia da una guida turistica del luogo. Dopo la sfida del gelato turco, i due vagano alla ricerca di un luogo dove passare la notte e Rita fa un’affermazione che non è passata in osservata, in merito al luogo: “Siamo in un quartiere di studenti, difficile trovare alloggio, già stanno disastrati loro”, poi la coppia trova alloggio in un ristorante italiano.

Rita Rusic e Cristiano di Luzio "I Fidanzatini" Pechino Express 2022/ Forte tensione…

I Fidanzatini e il bagno hot a Pechino Express 2022, Rita Rusic: “Ha una schiena enorme…”

Dopo aver trovato un comodo alloggio per la notte all’interno di un ristorante italiano, i Fidanzatini di Pechino Express 2022 si sono mostrati stanchi e accoccolati su un divano a guardare la tv; non proprio in pieno stile Pechino Express. Eppure la coppia, arrivata seconda alle classifiche finali per proseguire la loro avventura in Uzbekistan, ha dato prova della loro competitività e del loro amore durante la prova del bagno turco.

Tutti i concorrenti, dovevano andare da Besiktas all’Hammam Ayasofya, per fare il rituale del bagno dell’Hammam, bagno turco e sfregare la saponetta fino a consumarla, per scoprire come continuare la gara. Giunti li, la coppia dei Fidanzatini, ha sfoggiato grande passionalità, Rita Rusic ha insaponato il fidanzato e più che pensare alla sfida, sembrava che i suoi pensieri fossero altrove; indubbiamente per lei è stata una sfida piacevole e dopo aver concluso ha dichiarato sul fidanzato Cristiano Di Luzio: “ha una schiena enorme, solo a sfregare li la saponetta si consuma”.

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio, chi sono i Fidanzatini a Pechino Express 2022/ Convivenza on the road

© RIPRODUZIONE RISERVATA