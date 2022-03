Rita Rusic e Cristiano Di Lauro, “I Fidanzatini” Pechino Express 2022/ Lui in balia di lei?

Sin dalla sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” Rita Rusic aveva mostrato di avere grinta da vendere, caratteristica che non ha perso nemmeno ora che ha deciso di partecipare a “Pechino Espress” e che può rivelarsi davvero indispensabile per proseguire nel percorso. Nel reality condotto da Costantino Della Gherardesca, infatti, diventa determinante la capacità di adattamento, specialmente quando ci si trova in un ambiente diverso dal proprio e con pochissime comodità. Avere al proprio fianco il suo baby fidanzato, Cristiano Di Lauro, rappresenta un sostegno importante, anche se lei finora ha dimostrato di poter agire in autonomia senza grossi problemi.

Il ragazzo, infatti, sembra avere la sfrontatezza tipica dei suoi coetanei, non sempre adatta però quando ci si trova a dover dialogare con un estraneo. Emblematico è ad esempio quanto accaduto nella scorsa puntata, in cui non ha esitato a scagliarsi contro un automobilista che stava facendo retromarcia e che non si è fermato vedendolo sopraggiungere.

Rita Rusic e Cristiano Di Lauro sono “I Fidanzatini” di Pechino Epress 2022: decide tutto lei?

Il termine “toy boy”, che viene spesso utilizzato quando una donna ha una relazione con un uomo decisamente più giovane di lei, fa sottintendere come sia lei a tenere in mano le redini del rapporto. Una sensazione che sembra corrispondere anche a Rita Rusic e Cristiano Di Lauro, almeno per quanto sta accadendo in questa parte di percorso di “Pechino Express“. E’ infatti l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori a invitarlo a evitare spesso scatti aggressivi e alla diplomazia, oltre che dargli suggerimenti su quanto i due devono fare in questa esperienza.

Nell’ultima puntata sono stati diversi i battibecchi nati tra i due, soprattutto a causa del carattere decisamente impetuoso del modello. In situazioni come questa, in cui diventa difficile anche trovare un posto dove riposarsi, avere un atteggiamento diplomatico può rivelarsi un toccasana per non ledere il rapporto, cosa che però non è sempre riuscita a entrambi. Fortunatamente, però, la necessità di portare a termine il percorso ha alla fine prevalso e li ha spinti dimenticare l’accaduto. Non resta che attendere la trasmissione per capire se potranno esserci altre discussioni tra loro.











