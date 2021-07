Pedraza alla Roma?/ Calciomercato news, anche il Milan lo segue con interesse

CALCIOMERCATO NEWS, PEDRAZA PER LA ROMA

La Roma ha bisogno di trovare un nuovo terzino sinistro in questa sessione di calciomercato estivo in modo da sostituire in maniera adeguata Leonardo Spinazzola, fermo ai box per almeno sei mesi a causa dell’infortunio al tendine d’Achille rimediato ad Euro 2020 con la Nazionale italiana Campione d’Europa del ct Mancini nel corso della sfida contro il Belgio. L’elenco degli esterni presi in considerazione dai giallorossi continua ad allungarsi specie dopo le indiscrezioni provenienti da calciomercato.it in merito all’interesse dei capitolini nei confronti di Alfonso Pedraza, di proprietà del Villarreal con cui il contratto scadrà però solamente nel giugno del 2025. Venticinquenne spagnolo che in passato ha giocato anche in Inghilterra con il Leeds, Pedraza può essere molto duttile lungo tutta la fascia ma su di lui non si registra soltanto la presenza della Roma.

CALCIOMERCATO ROMA/ Nuovi contatti per Matias Vina, i dettagli

CALCIOMERCATO NEWS, AL POSTO SI SPINAZZOLA

I rumors riguardanti il possibile approdo di Pedraza alla Roma potrebbero essere dunque frenati dall’interesse espresso nei suoi confronti anche dal Milan. I rossoneri hanno ufficializzato ieri Fodé Ballo-Touré dal Monaco come vice Theo Hernandez ma continuerebbero a seguire pure Pedraza vista la sua capacità di essere schierato anche più avanti lungo la corsia mancina. Nella passata stagione Pedraza è stato in grado di mettere a segno due reti ed ha firmato quattro assist vincenti per i compagni in 44 apparizioni complessive tra campionato e coppe con la maglia del Villarreal.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO MILAN/ Ziyech resta lontano, il Chelsea non accetta il prestitoLuis Diaz alla Roma?/ Calciomercato news, l'agente non ha ricevuto offerte

© RIPRODUZIONE RISERVATA