Pedro alla Roma?/ Calciomercato, dall’Inghilterra sicuri: “Arriverà a Trigoria”

Tra le bollenti trattative di calciomercato che hanno fatto tremare i tifosi nelle ultime settimane, certo vi era anche della che vedeva il giocatore del Chelsea Pedro pronto ad approdare alla Roma in vista della prossima stagione della Serie A. Da tempo infatti era voce che l’esterno del Chelsea fosse finito nel mirino della dirigenza giallorossa ma è solo in questa mattina che è arrivata dai media inglesi indiscrezione bollente per cui lo stesso spagnolo avrebbe già scelto Trigoria come la sua prossima meta. Dall’Inghilterra e in primis dal Daily Mail sono davvero sicuri: Pedro andrà alla Roma e dunque non rinnoverà con il Chelsea al termine della stagione 2020. La società giallorossa dunque secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato avrebbe bruciato sul tempo le concorrenti, dal Valencia fino a Juventus e Inter per il cartellino di Pedro, il quale avrebbe già comunicato al Chelsea la sua posizione.

PEDRO ALLA ROMA: PRONTO UN CONTRATTO TRIENNALE?

Dunque stando alle ultime voci di calciomercato, pare proprio che l’affare per l’estate di Pedro alla Roma si farà: il giocatore del Chelsea, dopo 5 stagioni con la maglia dei Blues è pronto a sbarcare nella Serie A e sotto i colori giallorossi. Per lo spagnolo, poi sarebbe dunque pronto un contratto triennale con il club capitolino, ma le di cui cifre ancora non sono state rese note: anche se nei giorni scorsi si è ipotizzato un ingaggio da circa 3 milioni a stagione. Quel che pare certo, anche secondo il media spagnolo AS, è che nella corsa al cartellino di Pedro la Roma, muovendosi in fretta, abbia sbaragliato qualsiasi concorrenza. E di certo l’approdo di Pedro è un grande affare per il club capitolino, che nonostante la crisi economica e i guai societari, è pronto a mettere la firma su un colpaccio a parametro zero per la prossima stagione della Serie A.



