Pedro alla Roma?/ Calciomercato, il Blues verso l’addio: “Valuto tutte le offerte”

Nome bollente accostato nelle ultime settimane alla Roma è certo quello di Pedro, giocatore spagnolo classe 1987, pronto a cambiare aria questa estate dopo ben cinque stagioni passate sotto ai colori del Chelsea. L’esterno offensivo, nonostante una carta d’identità sfavorevole, certo è elemento che potrebbe risultare ben utile a Fonseca, in grado di aggiungere esperienza e giusta mentalità allo spogliatoio, ma soprattutto imprevedibilità all’attacco giallorosso. Certo Pedro è nome che però fa gola non solo alla Roma, tenuto conto che sarebbe un colpo a parametro zero: anche Newcastle, Siviglia e Lazio infatti hanno messo nel mirino il giocatore del Chelsea.

PEDRO ALLA ROMA? IL BLUES APRE ALLA CESSIONE

Ed ad aprire a un possibile approdo alla Roma di Pedro è lo stesso giocatore dei Blues, che intervistato a cadenaser.com ha aperto alla sua cessione nella prossima finestra di calciomercato. Lo spagnolo ha affermato: “La pandemia del Coronavirus ha influito su tutto, quindi al momento stiamo ovviamente aspettando un incontro con il Chelsea. So di aver concluso il mio contratto ma non ci siamo seduti per vedere se rinnovare e continuare qui. Continuerò fino alla fine della stagione. Poi è l’incontro con il club è in sospeso, ma sono anche aperto ad ascoltare altre offerte”. E parlando di un possibile approdo in Spagna, ecco che Pedro precisa la sua posizione: “Non lo so. Ho avuto offerte da vari club sparsi, valuterò dove posso andare e vedere cosa viene fuori. Ma la verità è che in questo momento non posso dirti nulla perché non lo so”. I tifosi della Roma certo intanto sperano.



