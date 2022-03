Peggior focolaio Covid dopo Wuhan: in Cina torna il lockdown/ 1.100 casi in un giorno

Il peggior focolaio Covid dopo Wuhan si sta verificando in queste ore in Cina, dove è anche ritornato il temuto e odiato lockdown. In data odierna, venerdì 11 marzo 2022, sono stati rilevati 1.100 casi positivi e si tratta del numero più elevato in una sola giornata a decorrere dal febbraio 2020. Uno scenario sicuramente non troppo incoraggiante, visto e considerato, peraltro, che i contagi sono stati individuati in 16 province: il “Corriere della Sera” riferisce che a Shanghai è stata disposta la chiusura di tutte le scuole e che “i nove milioni di abitanti della città di Changchun, nel nord-est del Paese, sono stati posti in lockdown: solo una persona per famiglia può uscire, una volta ogni due giorni”.

È doveroso puntualizzare che in Cina vivono 1,4 miliardi di persone, dunque, in proporzione, il tasso di positività è davvero basso, ma è chiaro come la situazione non debba essere presa alla leggera, visto che a non troppi chilometri di distanza, ovvero a Hong Kong, si sta assistendo a un’ondata di contagi da film dell’orrore, con 30mila positivi al dì nell’ambito di una città che conta in tutto 7,2 milioni di abitanti.

PEGGIOR FOCOLAIO COVID DOPO WUHAN: SI TEME UNA NUOVA HONG KONG, CON EFFETTI DEVASTANTI SULLA SANITÀ PUBBLICA

Numeri che fanno impressione e che fanno sì che il peggior focolaio Covid cinese dopo Wuhan desti più di qualche semplice preoccupazione. D’altro canto, scrive ancora il CorSera, in totale in questa ondata “sono stati censiti 550mila casi e 3mila morti a Hong Kong“, dove, tra gennaio 2020 e gennaio 2022, i decessi erano stati solo 213.

Secondo gli epidemiologi “è l’effetto della scarsissima circolazione del virus a Hong Kong nei primi due anni della pandemia e della mancata vaccinazione della maggioranza degli anziani. Ora la bomba Omicron è esplosa e la city è stata investita in pieno”. Chiaro è, però, che, se questo scenario venisse replicato nella Cina continentale, il sistema sanitario “sarebbe disintegrato. Per questo la politica Tolleranza Zero resta in vigore a tempo indeterminato”.

