Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2020/ Diretta video Tv2000 e streaming: il programma

Pubblicità

Avverrà in forma inedita il 42esimo Pellegrinaggio Macerata-Loreto che normalmente ogni anno porta migliaia di fedeli nella storica camminata notturna verso il Santuario della Madonna di Loreto per offrire intenzioni alla Madre di Dio e chiedere aiuto nel proprio cammino di vocazione personale e offrire: per via dell’emergenza Covid-19, in questo 2020 il pellegrinaggio non si svolgerà in presenza di pubblico ma sarà possibile seguire un percorso di preghiere e momenti direttamente nel Santuario di Loreto con l’esclusiva modalità della diretta tv e video streaming. «La circostanza che stiamo attraversando, tuttavia, acuisce il nostro bisogno di intensamente vivere e ci sfida ad approfondire le ragioni del nostro essere pellegrini, sempre più consapevoli nello scoprirci bisognosi e quindi mendicanti. Fermarci tutti a causa della pandemia ci ha spinto a riflettere, come forse non capitava da tempo, su chi siamo, su come e di che cosa viviamo. Perché tutta questa sofferenza? Perché il dolore di tante persone morte lontane dai propri cari? Come affrontare il dramma della perdita del lavoro? A che serve studiare, se tutto poi finisce?», rilanciano la proposta per la Macerata-Loreto 2020 gli organizzatori del consueto pellegrinaggio. Accettando la provocazione delle tante richieste che sono pervenute, è stato pensato di proporre un gesto oggi 13 giugno alle ore 21 al Santuario di Loreto che sarà possibile seguire in diretta attraverso TV2000 (canale 28).

Pubblicità

PELLEGRINAGGIO MACERATA-LORETO: IL PROGRAMMA “INEDITO”

È previsto per quest’anno un momento di preghiera attraverso la recita del Rosario, con canti e testimonianze che porteranno in tutta Italia “telematicamente” l’offerta alla Madonna di Loreto la grave crisi sanitaria, sociale ed economica che milioni di italiani vivono e vivranno nei prossimi mesi. Il gesto sarà preceduto dalla benedizione e accensione della Fiaccola della Pace da parte del vescovo di Macerata, mons. Nazzareno Marconi, presso la basilica della Misericordia di Macerata, alle 18 di oggi: subito dopo la Fiaccola raggiungerà fisicamente Loreto dove, alle 21, nella Piazza della Madonna, avrà inizio la prima parte del gesto del Pellegrinaggio con preghiere, canti, letture. Mons. Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano-Matelica, darà poi il via al secondo momento centrale del Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2020: la consegna della Croce del Pellegrinaggio, scandita poi dalla lettura di brani del Vangelo, da canti, dalla recita del Rosario e dalla lettura di alcune intenzioni di preghiera, culminerà nella benedizione eucaristica.

Pubblicità

IL GESTO CONCLUSIVO E LA DIRETTA VIDEO STREAMING

Infine, il Pellegrinaggio procederà con la recita delle Litanie lauretane nella Santa Casa di Loreto: qui due studenti, a nome di tutti, consegneranno ai piedi della Madonna le preghiere pervenute negli scorsi giorni da ogni parte d’Italia. Il pellegrinaggio si concluderà con il saluto e la benedizione di mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto. Per poter seguire tutti questi passaggi e momenti di intensa preghiera, vista l’impossibilità della presenza di pubblico, saranno disponibili diverse dirette video e tv da ogni parte d’Italia: in primis Tv2000 (con anche la possibilità del video streaming sul sito) dalle ore 21 alle 22.15, poi anche su Telepace e sui siti del santuario e del pellegrinaggio. Va ricordato che per l’intera durata del Pellegrinaggio Macerata-Loreto 2020 sarà impossibile accedere alla Basilica e al Santuario per via delle regole previste dall’emergenza Covid-19.

IL MESSAGGIO DI DON JULIÁN CARRÓN

In occasione del Pellegrinaggio “inedito” di quest’anno, il Presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione Don Jualián Carrón ha scritto negli scorsi giorni un lungo messaggio di preparazione e invito alla Macerata-Loreto 2020: «Cari amici, all’inizio del lockdown in molti si saranno domandati: «Ci sarà il pellegrinaggio a Loreto quest’anno?». Evidentemente, la lenta uscita dall’emergenza sanitaria non consente di celebrare un gesto tanto atteso da decine di migliaia di persone. La realtà ha fatto irruzione nella nostra vita, imponendoci un cambiamento che mai avremmo immaginato: il confinamento, per limitare al massimo le possibilità del contagio. È un sacrificio che il Mistero ha permesso come passo di un cammino verso il proprio destino, di quel pellegrinaggio che è la vita di un uomo», scrive Don Carrón ricordando tanto l’isolamento di questi mesi quanto le sfide che per la Chiesa e i cristiani sono ancora tutte “in corso d’opera” ora che è finito il lockdown.

«L’isolamento di questi mesi – paradossalmente – ci ha fatto sorprendere di chi sono i veri compagni del nostro cammino, quelli con i quali andremmo volentieri in capo al mondo: persone che non riducono la portata del nostro bisogno, che non ci distraggono dalle domande fondamentali, ma le alimentano con la loro stessa presenza. Questi sono i veri compagni di strada che il Mistero ci ha donato perché non rimanessimo soli e disperati nel pellegrinaggio della vita. Perché il nulla non l’abbia vinta su di noi», conclude il sacerdote spagnolo affidando il gesto alla Madonna «è il punto di partenza di ogni giornata, di ogni tentativo di costruzione, adesso che riprendiamo le abituali attività e siamo chiamati – ciascuno lì dove è – a dare il nostro contributo alla ripartenza, sostenuti da coloro che in questo periodo abbiamo intercettato riconoscendoli “afferrati” come Lei».



© RIPRODUZIONE RISERVATA