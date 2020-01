Penelope, la figlia di Sabrina Ghio/ “La cosa più importante della mia vita!”

L’abbiamo conosciuta come ballerina ad Amici di Maria De Filippi, poi come tronista a Uomini e Donne, ma Sabrina Ghio è prima di tutto una mamma. Nella sua vita c’è infatti Penelope, figlia avuta durante il suo matrimonio con Federico Manzolli, immobiliarista al quale è stata legata dal 2008 al 2014. Penelope è nata nel 2013, e oggi ha dunque 7 anni. Al tempo della sua partecipazione a Uomini e Donne, Sabrina descrisse così il rapporto con sua figlia: “Non vivo da sola: vivo con mia figlia Penelope di quattro anni e lei è la cosa più importante della mia vita.” E ancora: “Mi diverte essere mamma: non so se mi diverto perché lei è pazzesca oppure perché sono nata per fare questo. Nei suoi confronti vivo un po’ i sensi di colpa del fallimento del mio matrimonio e quindi la accontento e lei se ne approfitta. Essere mamma è un valore aggiunto, quindi io non mi limito nel fare nulla”.

Sabrina Ghio e la figlia Penelope: “Dopo la separazione dal papà non sapevo come avrei fatto”

Nella vita di Sabrina Ghio oggi c’è un uomo che non è però il papà di Penelope. La separazione da Federico Manzolli risale al 2014, un anno che fu per la Ghio molto complicato. “Il periodo buio della mia vita l’ho superato aprendo le braccia verso il dolore. Ora il dolore è passato e io sono più forte.” ha raccontato l’ex tronista al settimanale Vip qualche tempo fa. E ancora “Anche se mio marito non lo amavo più, ritrovarmi sola con una bambina piccola, la paura di affrontare molte situazioni in solitudine, mi ha posto tanti dubbi.” La paura maggiore per Sabrina, d’altronde, è sempre stata una: “Non sapevo come avrei fatto a crescere mia figlia da single, la mia situazione lavorativa non sapevo come sarebbe evoluta, ed ecco che ho risolto tutto lottando. – tuttavia – Oggi posso dire che mi sento ‘risolta’.”

