Pennapiedimonte, Abruzzo/ Paesino immerso nel Parco nazionale della Majella

Pennapiedimonte è un paesino in Abruzzo, in provincia di Chieti. Sede della Comunità montana della Maieletta, è parte del Parco nazionale della Majella e ha 423 abitanti. Il borgo sorge alle pendici del versante orientale della Maiella e il suo territorio è esteso per 47.2 km², con un’altitudine minima di 255 metri sul livello del mare presso contrada Laio, fino ad una massima di 2.676 sul Monte Focaloce. Il dislivello del paese è dunque di 2400 metri. Il centro cittadino si trova a una quota di 669 metri sul livello del mare. Situato su un costone, scende a picco sulla valle del fiume Avello.

Il paese è protagonista del programma “Via delle storie” proposto dalla Rai con lo scopo di far conoscere alcuni dei borghi più sorprendenti del nostro paese, affascinanti ma ormai abbandonati. Tra questi c’è proprio anche il borgo di Pennapiedimonte, che conta 423 abitanti nonostante la grande estensione. Il programma, in onda il 6 giugno alle 23.20 su Rai 1, racconta la storia dei paesini, dei loro abitanti e la loro evoluzione storica. A condurre, Giorgia Cardinaletti.

Pennapiedimonte, un paesino scavato nella roccia

Una delle particolarità del paese di Pennapiedimonte è che le abitazioni sono in parte scavate nella roccia e realizzate in pietra locale. Queste sono collegate tra loro tramite gradinate spesso percorribili soltanto a piedi. Proprio per questa caratteristica, il borgo è stato spesso definito “la Matera d’Abruzzo”. Come nella città lucana, infatti, le casette sono scavate nella pietra.

Fino al 2013, il paese di Pennapiemonte aveva 94 abitanti stranieri, per lo più romeni. Per promuovere l’integrazione, infatti, l’amministrazione comunale del sindaco Vincenzo Carideo nel 2007 aveva promosso il Progetto di Integrazione per i cittadini dei nuovi Paesi dell’Unione Europea. Nell’ambito di questo progetto è stato finanziato un viaggio per circa 45 rumeni: a questi è stato trovato lavoro nel settore dell’agricoltura e dell’edilizia ma il progetto è stato oggetto di un’indagine da parte dell’Autorità Giudiziaria. Nel dicembre 2021 il paesino faceva registrare 423 abitanti.

