Pensione anticipata 2024/ L’INPS chiarisce le condizioni e come fare domanda (3 febbraio 2024)

Per godere della pensione anticipata durante l’anno 2024, il Governo ha introdotto dei cambiamenti sull’applicazione della domanda (oltre che sui requisiti da dover maturare). Il riferimento dell’ente previdenziale è il messaggio numero 454 dell’1° febbraio di questo stesso anno.

Tra le misure di pensionamento anticipato figurano Quota 103 e Opzione Donna. Entrambe le soluzioni sono state estese per l’anno 2024, anche se con requisiti da dover maturare in modo differente (lo vedremo a breve).

Requisiti per la pensione anticipata nel 2024

Dopo diverse insidie e diatribe, l’INPS è intervenuta sottolineando i requisiti e le condizioni della pensione anticipata del 2024. Per alcuni sindacati italiani, la misura di prepensionamento sarebbe poco conveniente, dal momento in cui l’assegno previdenziale si ridurrebbe in modo drastico.

A chiarire le condizioni dettate dall’INPS, è proprio l’ultimo messaggio in cui fa notare le condizioni da soddisfare per godere delle misure di prepensionamento. Per poter maturare i requisiti che permetterebbero di beneficiare di Quota 103, occorre consultare decreto legislativo 30 aprile 1997, numero 180.

La prestazione della Quota 103 prevede che il valore lordo mensile non debba superare (di quattro volte), il trattamento previdenziale minimo così come da legislazione in vigore (secondo l’articolo 1, comma 139, lettera a, punto 4).

In riferimento all’articolo 14.1 del D.L. numero 4/2019 dispone, al comma 5, , coloro che risultano iscritti alla gestione pensionistica di riferimento, e che maturano i requisiti per beneficiare della Quota 103, dovranno attendere tre mesi dalla maturazione di quest’ultimi.

Opzione Donna

La Legge di Bilancio ha esteso altresì, l’Opzione Donna, una misura sperimentale che è stata introdotta per permettere alle donne lavoratrici di poter godere di un trattamento previdenziale decisamente ridotto rispetto alle altre soluzioni.

I soggetti coinvolti nella misura sono: le invalide civili, le caregiver (purché in misura oltre o uguale al 74%), e per le donne licenziate.

Quanto alla presentazione delle domande, ecco l’iter da seguire:

Collegarsi sul sito INPS, tramite autenticazione (minimo livello 2), CNS, SPID oppure CIE. ed infine seguire questo percorso: “Domanda di pensione” –> “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio precoci”. Sfruttando i servizi promossi dal patronato. Telefonando al Contact Center direttamente componendo il numero verde 803164 oppure il numero 06164164.

Sicuramente è possibile godere della pensione anticipata durante il 2024 sfruttando ambe le misure.

