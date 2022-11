Pensioni, +7.3% da gennaio 2023/ Ministro Giorgetti firma il decreto per l’aumento

Il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto riguardante l’aumento delle pensioni. A partire dal mese di gennaio 2023, ci sarà un balzello in avanti del 7.3%, un adeguamento appunto delle pensioni dei cittadini. Nel comunicare la decisione, il ministero dell’economica e delle finanze ha fatto sapere che: “L’aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 3 novembre 2022”. Sicuramente una buona notizia per tutti i pensionati, ed in particolare per coloro che ricevono una pensione minima, e l’aumento è stato accolto in maniera benevola da Carmelo Barbagallo, segretario generale della Uil Pensionati.

Come si legge sull’edizione online del quotidiano Il Giornale, lo stesso sindacalista ha sottolineato che si tratta di un intervento che “protegge il potere d’acquisto delle pensioni dal morso dell’inflazione”. Uil Pensionati chiede anche la riduzione della pressione fiscale alla categoria e l’ampliamento della plaeta di coloro che beneficiano della quattordicesima con l’incremento dell’importo per chi già la riceve: “Sono i temi centrali della piattaforma unitaria del Sindacato dei pensionati sui quali chiediamo risposte”, ha aggiungo Barbagallo.

PENSIONI +7.3%, GIORGETTI FIRMA DECRETO: INTANTO GIORGIA MELONI…

Intanto il ministro Giorgetti è intervenuto in audizione alle commissioni speciali riunite di Camera e Senato sulla Nadef, spiegando che, nel periodo che andrà dal 2022 al 2025, “la spesa per pensioni assorbirà risorse per oltre 50 miliardi”, non escludendo l’ipotesi di Quota 41, pescando eventualmente delle risorse direttamente dal reddito di cittadinanza.

Infine, di pensioni ne ha parlato ieri anche il presidente del consiglio Giorgia Meloni, che durante l’incontro a Palazzo Chigi con i sindacati ha spiegato: “Serve un ragionamento complessivo. Oggi le pensioni sono inadeguate e domani rischiano di essere inesistenti. Non se riusciremo ad agire sulle pensioni già nella legge di bilancio”, avrebbe dichiarato come si legge sempre su IlGiornale.

