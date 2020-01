Pensioni Inps, calendario pagamento 2020/ Le date: quando cambiano tra Poste e banca

L’Inps ha ufficializzato il nuovo calendario per il pagamento delle pensioni, prestazioni assistenziali e di accompagnamento per il 2020. Con una circolare diffusa l’11 dicembre (che potete visualizzare cliccando qui), vengono dunque chiarite tutte le date di pagamento. Anche per il 2020 la pensione arriva il primo giorno del mese, ad esclusione proprio della mensilità di gennaio, e sempre a meno che non si tratti di una giornata non bancabile. Ci riferiamo alle domeniche, alle festività o al sabato se l’assegno è pagato in banca. E questo perché dal 2018 il pagamento delle pensioni nel primo giorno bancabile del mese è diventato strutturale, quindi è stato armonizzato in modo permanente. Si può creare comunque un po’ di confusione, nonostante le date siano armonizzate, ciò perché le giornate possono essere diverse a seconda che il pagamento avvenga con Poste Italiane o un diverso istituto di credito. Se poi le giornate non bancabili si sovrappongono delle festività, il pagamento può slittare. E allora facciamo il punto della situazione sulle pensioni Inps.

CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI 2020: QUANDO CAMBIA TRA POSTE E BANCA

Il mese di gennaio è un caso particolare del calendario del pagamento pensioni 2020. Questo perché l’accredito avviene nel secondo giorno bancabile. E poi ci sono alcune prestazioni, come reddito e pensione di cittadinanza o indennità di disoccupazione, che sono pagate in giornate diverse nel corso del mese. Dunque venerdì 3 gennaio c’è il primo pagamento pensioni del 2020: è il secondo giorno bancabile per Poste Italiane e per gli altri istituti di credito. Tutto normale ad aprile, giugno, luglio, settembre, ottobre e dicembre, col pagamento nel primo giorno del mese. Le cose cambiano a febbraio: il pagamento è sabato 1, primo giorno bancabile per Poste Italiane, e lunedì 3 per gli altri istituti di credito. E così per agosto. Invece a marzo e novembre il pagamento avviene lunedì 2 per Poste Italiane e banche. A maggio invece il pagamento è previsto sabato 2, primo giorno bancabile per Poste Italiane, e lunedì 4 per gli altri istituti di credito. Di seguito dunque il prospetto del calendario pagamento pensioni 2020.

PENSIONI 2020: IL CALENDARIO DEI PAGAMENTI

– a gennaio il pagamento avviene per tutti venerdì 3;

– a febbraio il pagamento delle pensioni 2020 sarà sabato 1 per Poste Italiane e lunedì 3 per l’Istituto di credito;

– a marzo il pagamento avviene lunedì 2 per tutti;

– ad aprile il pagamento della pensione 2020 sarà mercoledì 1 per tutti;

– a maggio il pagamento realizzato sabato 2 per le Poste e lunedì 4 per le banche;

– a giugno il pagamento delle pensioni 2020 avviene per tutti lunedì 1;

– a luglio il pagamento delle pensioni 2020 avviene per tutti mercoledì 1;

– ad agosto il pagamento avviene sabato 1 per le Poste e lunedì 3 per le banche;

– a settembre il pagamento è per tutti il martedì 1;

– a ottobre il giovedì 1;

– a novembre il pagamento avviene il lunedì 2;

– a dicembre il pagamento delle pensioni 2020 avviene per tutti martedì 1.



