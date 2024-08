Le pensioni con Quota 41 potrebbe prendere piede grazie ad una soluzione inventata di recente da Lega Nord. Dopo una serie di tentativi ed escamotage per far spazio a questa misura tanto desiderata da Salvini, ecco che arriva una proposta “light”.

I tentativi per far spazio a Quota 41 ci sono e continuano ad essere proposti. Dopo l’abolizione di Quota 103 Claudio Durigon e Lega Nord avrebbe optato per una misura light che terrebbe unicamente conto del “metodo contributivo“.

Bonus 100 euro 2024/ Quanto perde realmente in busta paga chi non lo ha? (ultime notizie 17 agosto)

Pensioni con Quota 41: come può essere attuata?

La soluzione per integrare Quota 41 alle pensioni è stata definita “light.” Questo perché potrebbe essere attuata esclusivamente per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa alla Seconda metà degli anni Ottanta e a patto di aver lavorato continuativamente e potendo contare su qualche anno di riscatto (per la laurea o il servizio militare ad esempio).

ELEZIONI USA 2024/ Controllo dei prezzi e "tassa Trump", Harris conferma il vero tema del voto

A tal proposito le donne sarebbero le potenziali e minori beneficiarie della misura (tenendo conto della discontinuità lavorativa per la maternità e altre situazioni lavorative e personali).

Il vantaggio di Quota 41 Light si suddividerebbe in due parti: la minor copertura finanziaria rispetto alla versione originale della misura e i costi inferiori nel medio e lungo periodo (seppur richiederà risorse poco sopra il miliardo di euro).

Una notizia positiva per l’esecutivo attuale, a fronte delle dichiarazioni di Giancarlo Giorgetti e di Giorgia Meloni preoccupati da quanto sarebbe costata Quota 41 alla versione originale. Le prospettive affinché Matteo Salvini possa presentarla al tavolo tecnico sono molto più alte e soprattutto concrete.

BORSE & CRIPTOVALUTE/ La relazione complessa e dinamica tra azioni e Bitcoin & C.

Gli unici possibili “no”

Ed è proprio sul tavolo tecnico e al confronto coi sindacati che potrebbero sorgere i primi problemi e le conseguenti respinte. In particolar modo la Cgil che si è detta da sempre contraria a considerare il metodo contributivo per gli assegni pensionistici.

Il motivo principale di questa loro idea è legata al fatto che il taglio potrebbe comportare una riduzione che andrebbe dal 15% al 30%