Pentidattilo, Calabria/ Storia del minuscolo borgo sul mare con circa 40 abitanti

Comincia un nuovo programma Rai: “Via delle storie”, che farà conoscere alcuni dei borghi nascosti ma meravigliosi del nostro paese, luoghi di fascino straordinario ma ormai abbandonati. Tra questi c’è Pentidattilo, paese minuscolo della Calabria a pochi passi dal mare. Nella puntata in onda il 6 giugno alle 23.20 su Rai 1 si parla dei loro abitanti, della loro storia e degli scorci meravigliosi di questi paesini. A raccontare le storie di questi paesini dimenticati, Giorgia Cardinaletti.

Tra i paesini presentati c’è Pentidattilo, una frazione del Comune di Melito Porto Salvo che fino al 1811 fu comune autonomo. Situato in provincia di Reggio Calabria, il paesino dall’inizio del XXI secolo viene chiamato comunemente Pentedattilo, pur senza apparenti motivazioni. Il paesino, che ha solo una quarantina di abitanti, è a pochissimi passi dal mare ed è situato a 250 metri di altitudine.

La storia di Pentidattilo

Il borgo di Pentidattilo in Calabria fu una colonia calcidese nel 640 a.c. e per tutto il periodo di influenza greca e romana fu un centro economico importante. Sotto l’impero romano divenne inoltre un centro militare di strategica posizione: era infatti una via privilegiata per raggiungere l’Aspromonte e vicinissimo alla fiumara Sant’Elia. Con la dominazione bizantina cominciò un lungo periodo di declino con numerosi e continui saccheggi da parte dei Saraceni. Nel XII secolo fu conquistato dai Normanni. Nel 1589 il feudo fu confiscato a Giovanni Francoperta e venduto all’asta a causa dei numerosi debiti.

Cominciò così la dominazione degli Alberti, durata fino al 1760 quando il feudo fu venduto ai Clemente. Nel 1783 Pentedattilo fu gravemente danneggiato da terremoto. Cominciò in seguito a questo un flusso migratorio verso Melito Porto Salvo che durò fino al Risorgimento. Nel 1811, a causa dello spopolamento, il comune fu trasferito e Pentidattilo divenne una frazione. A metà degli anni Sessanta del XX secolo il paese fu completamente abbandonato ma intorno al 1980 venne riscoperto: attualmente ospita una quarantina di abitanti.











