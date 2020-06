Pepa e Tristan, Il Segreto/ Dal primo sguardo all’addio, la storia ricomincia e…

E’ boom di ascolti per Pepa e Tristan e per Il Segreto alla faccia delle malelingue che per giorni hanno cercato di boicottare Mediaset rea di non puntare il tutto per tutto su DayDreamer Le Ali del Sogno optando per una doppia puntata e spazzando via la soap spagnola. Così non è stato e, a quanto pare, questa volta a ragione alla luce del successo che ieri la coppia formata dalla levatrice e il soldato hanno portato a casa oltre il 18% di share confermando che i veri protagonisti della soap sono stati sempre loro, sin dall’inizio. Rivedere Pepa sognante alla corte di Carlos Castro adesso che sappiamo di chi si parla e cosa è successo dopo, ci ha tenuto incollati allo schermo soprattutto quando sei anni dopo, la stessa giovane, muso lungo e sguardo inquisitore, si ritrova a vagare per quelle campagne per noi così familiari, quelle di Puente Viejo, prima aiutando Donna Francisca e poi puntando lo sguardo su Tristan, il bel soldato pronto a sciacquarsi il viso al fiume con i compagni.

PEPA E TRISTAN DI NUOVO IN SCENA NE IL SEGRETO

Se ieri è andato in scena il primo incontro tra i tre, oggi pomeriggio Il Segreto tornerà ad occuparsi di loro proprio nel momento in cui la levatrice avrà l’ennesima conferma che gli uomini sono tutti uguali, anche il suo bel soldato che a casa ha una moglie incinta e un figlio, il piccolo Martin. Sarà proprio alla tenuta che la giovane avrà modo di entrare nelle “grazie” di Francisca scoprendo poi che Tristan è il figlio della matrona. Da lì in poi la loro storia coinvolgerà il pubblico di Canale5 proprio come ha fatto sette anni fa..



