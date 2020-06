Peppe Lucifora, chef ucciso a Modica/ Arrestato carabiniere Davide Corallo: movente..

Svolta nelle indagini sulla morte di Peppe Lucifora, lo chef di Modica ucciso nella sua abitazione il 10 novembre scorso. In manette è finito Davide Corallo, carabiniere 31enne, sul quale i suoi colleghi siciliani nutrivano diversi sospetti ormai da mesi. A confermarli sono stati gli esami realizzati da altri militari, i carabinieri del Ris, che hanno riscontrato frammenti del Dna riconducibili a quell’omone alto e robusto che su Facebook sfoggiava orgoglioso i suoi bicipiti, lo stesso che secondo gli inquirenti avrebbe strangolato con le proprie mani Peppe Lucifora, con una furia tale da sfondargli la trachea. Ma cos’avrebbe spinto Davide Corallo ad uccidere Peppe? Il cuoco era amatissimo in tutta Modica. Ne era diventato a sua volta un simbolo vivente del folklore cittadino: era lui, infatti, che ogni anno suonava la campana dando il via alle celebrazioni in onore di San Giorgio, patrono della città. Secondo gli inquirenti, il movente che ha spinto Corallo ad uccidere sarebbe di natura passionale.

PEPPE LUCIFORA, CHEF UCCISO A MODICA: ARRESTATO CARABINIERE DAVIDE CORALLO

Peppe Lucifora non faceva mistero della propria omosessualità: non lesinando di raccontare, negli ambienti agiati che si contendevano la sua capacità culinaria, anche le sue frequentazioni. Amatissimo dalle clienti donne, che a fine cena trovavano tutto ripulito alla perfezione, Peppe non aveva mai nascosto la sua frequentazione con Davide Corallo: inevitabile, dunque, che i primi sospetti ricadessero su questo gigante in divisa. “Mai visto una trachea così spappolata, schiacciata da braccia e mani tanto forti. Chi lo ha ucciso è dotato di una forza leonina. Deve essere un palestrato…”, aveva sancito il medico legale Giuseppe Iuvara. Ma il carabiniere aveva fornito un alibi apparentemente credibile, collocandosi lontano dall’appartamento di Lucifora la sera del delitto. Il procuratore D’Anna, come riporta Il Corriere della Sera, ha commentato: “Su Facebook Corallo si metteva in mostra con alcune donne, ma tutto lascia pensare a un drammatico epilogo maturato all’interno di rapporti interpersonali”. La stessa conclusione che sembrano suggerire gli esami effettuati dai Ris.



